На Троєщинському ринку вщент згоріла палатка торговців (відео)

Після пожежі від палатки лишився тільки каркас

Палатка біля проїжджої частини згоріла вщент

У понеділок, 16 серпня, сталась пожежа біля проїжджої частини дороги у Деснянському району столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце було направлено вогнеборців 13 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що біля проїжджої частини на тротуарі горіли дерев'яні піддони та сміття на площі 8 кв. м із розповсюдженням на брезентову палатку.

Пожежу було ліквідовано за пів години.

Внаслідок пожежі згоріла дерев'яна підлога палатки та брезентове накриття, пошкоджено два холодильники.

Як повідомляє «Київ оперативний», пожежа виникла в палатці на Троєщинському ринку.

На ліквідації пожежі працювало 2 одиниці основної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.