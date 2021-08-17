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    На Троєщинському ринку вщент згоріла палатка торговців (відео)

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    Після пожежі від палатки лишився тільки каркас - На Троєщинському ринку вщент згоріла палатка торговців (відео)
    Після пожежі від палатки лишився тільки каркас
    Фото: ДСНС

    Палатка біля проїжджої частини згоріла вщент

    У понеділок, 16 серпня, сталась пожежа біля проїжджої частини дороги у Деснянському району столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце було направлено вогнеборців 13 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що біля проїжджої частини на тротуарі горіли дерев'яні піддони та сміття на площі 8 кв. м із розповсюдженням на брезентову палатку.

    Пожежу було ліквідовано за пів години.

    Внаслідок пожежі згоріла дерев'яна підлога палатки та брезентове накриття, пошкоджено два холодильники.

    Як повідомляє «Київ оперативний», пожежа виникла в палатці на Троєщинському ринку.

    На ліквідації пожежі працювало 2 одиниці основної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС сміття рятувальники МАФи
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    На Троєщинському ринку вщент згоріла палатка торговців (відео)