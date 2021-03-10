МАУ відновлює рейси до Молдови: графік польотів

Ціни за маршрутом Київ-Кишинів стартують від 2009 гривень в один бік

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 28 березня відновлює рейси до столиці Молдови Кишинева. Українським туристам дозволений в'їзд до країни за умови негативного тесту на Covid-19, зробленого протягом 72 годин до подорожі.

«Авіакомпанія МАУ продовжує відновлення рейсів, які були призупинені у зв’язку з впливом пандемії Covid-19. Зокрема, починаючи з 28 березня 2021 року, МАУ починає польотну програму за маршрутом Київ-Кишинів-Київ», – йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з ним, здійснюватимуться такі рейси:

Київ (KBP) – Кишинів (KIV) – щопонеділка, щочетверга та щонеділі;

– щопонеділка, щочетверга та щонеділі; Кишинів (KIV) – Київ (KBP) – щопонеділка, щовівторка та щоп’ятниці

Ціни за маршрутом Київ-Кишинів стартують від 2009 UAH (61 EUR), Кишинів – Київ від 2179UAH (65 EUR) в одну сторону.

Зазначається, що такий розклад рейсів дозволить забезпечити стикування з десятком міжнародних та внутрішніх рейсів через Київ, аеропорт Бориспіль. Пасажири з Кишинева також зможуть зручно дістатися до та у зворотному напрямку.

Також, пасажири з Кишинева матимуть змогу скористатися чартерними рейсами з Києва за наступними маршрутами:

Туреччина (Анталія, Бодрум, Даламан, Ізмір, Стамбул) – Coral Travel , Pegas Touristik, TUI, GTH, Компас

(Анталія, Бодрум, Даламан, Ізмір, Стамбул) – Coral Travel , Pegas Touristik, TUI, GTH, Компас Єгипет (Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам) – Coral Travel, Феєрія Мандрів

(Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам) – Coral Travel, Феєрія Мандрів Чорногорія (Тіват) - Альф, Орбіта, TPG, Компас, Coral Travel, TUI

(Тіват) - Альф, Орбіта, TPG, Компас, Coral Travel, TUI Хорватія (Пула, Спліт) – Феєрія Мандрів, TPG, Компас, Альф, GTH

(Пула, Спліт) – Феєрія Мандрів, TPG, Компас, Альф, GTH Албанія (Тірана) - TUI, Альф, Орбіта, TPG

(Тірана) - TUI, Альф, Орбіта, TPG Болгарія (Бургас) - Альф

(Бургас) - Альф Туніс (Енфіда) - Coral Travel, Pegas Touristik

(Енфіда) - Coral Travel, Pegas Touristik Домінікана (Ля Романа) - Компас, TPG, Феєрія Мандрів

(Ля Романа) - Компас, TPG, Феєрія Мандрів Мальдіви (Мале) – Компас.

Молдова з 5 березня посилила вимоги для в'їзду на територію країни, зобов'язавши всіх мандрівників надавати негативний результат тесту або довідку про вакцинацію, або ж заповнювати спеціальну форму і проходити 14-денну самоізоляцію.

Для низки категорій у випадку відсутності симптомів коронаавірусу є виключення.До них належать:

діти віком 5 років і менше;

водії та персонал перевізників, якщо у транспортних засобах менш ніж дев'ять місць;

персонал авіакомпаній та суден;

люди, які подорожують з медичних чи гуманітарних причин і мають підтвердження цього;

студенти, чия поїздка пов’язана з навчанням;

особи, що подорожують з професійних причин або для участі у судовому засіданні і мають документальне підтвердження цього;

спортсмени, що їдуть на змагання;

Вимога про самоізоляцію не поширюється також на транскордонних працівників, які в'їжджають в Молдову з Румунії та України, за наявності документального підтвердження. ПЛР-тест повинен бути зроблений не раніше ніж за 72 години до посадки на рейс, якщо люди подорожують з перевізником, і до перетину кордону — якщо власним транспортом.

Якщо людина вакцинована від коронавірусу і хоче використовувати це як підставу для звільнення від самоізоляції, необхідно надати довідку на румунському, англійською, французькою або російською мовою.