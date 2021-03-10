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    МАУ відновлює рейси до Молдови: графік польотів

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    Із 28 березня МАУ починає польотну програму за маршрутом Київ-Кишинів-Київ - МАУ відновлює рейси до Молдови: графік польотів
    Із 28 березня МАУ починає польотну програму за маршрутом Київ-Кишинів-Київ
    Фото: Уніан

    Ціни за маршрутом Київ-Кишинів стартують від 2009 гривень в один бік

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 28 березня відновлює рейси до столиці Молдови Кишинева. Українським туристам дозволений в'їзд до країни за умови негативного тесту на Covid-19, зробленого протягом 72 годин до подорожі.

    «Авіакомпанія МАУ продовжує відновлення рейсів, які були призупинені у зв’язку з впливом пандемії Covid-19. Зокрема, починаючи з 28 березня 2021 року, МАУ починає польотну програму за маршрутом Київ-Кишинів-Київ», – йдеться в повідомленні компанії.

    Згідно з ним, здійснюватимуться такі рейси:

    • Київ (KBP) – Кишинів (KIV) – щопонеділка, щочетверга та щонеділі;
    • Кишинів (KIV) – Київ (KBP) – щопонеділка, щовівторка та щоп’ятниці

    Ціни за маршрутом Київ-Кишинів стартують від 2009 UAH (61 EUR), Кишинів – Київ від 2179UAH (65 EUR) в одну сторону.

    Зазначається, що такий розклад рейсів дозволить забезпечити стикування з десятком міжнародних та внутрішніх рейсів через Київ, аеропорт Бориспіль. Пасажири з Кишинева також зможуть зручно дістатися до та у зворотному напрямку.

    Також, пасажири з Кишинева матимуть змогу скористатися чартерними рейсами з Києва за наступними маршрутами:

    • Туреччина (Анталія, Бодрум, Даламан, Ізмір, Стамбул) – Coral Travel , Pegas Touristik, TUI, GTH, Компас
    • Єгипет (Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам) – Coral Travel, Феєрія Мандрів
    • Чорногорія (Тіват) - Альф, Орбіта, TPG, Компас, Coral Travel, TUI
    • Хорватія (Пула, Спліт) – Феєрія Мандрів, TPG, Компас, Альф, GTH
    • Албанія (Тірана) - TUI, Альф, Орбіта, TPG
    • Болгарія (Бургас) - Альф
    • Туніс (Енфіда) - Coral Travel, Pegas Touristik
    • Домінікана (Ля Романа) - Компас, TPG, Феєрія Мандрів
    • Мальдіви (Мале) – Компас.

    Молдова з 5 березня посилила вимоги для в'їзду на територію країни, зобов'язавши всіх мандрівників надавати негативний результат тесту або довідку про вакцинацію, або ж заповнювати спеціальну форму і проходити 14-денну самоізоляцію.

    Для низки категорій у випадку відсутності симптомів коронаавірусу є виключення.До них належать:

    • діти віком 5 років і менше;
    • водії та персонал перевізників, якщо у транспортних засобах менш ніж дев'ять місць;
    • персонал авіакомпаній та суден;
    • люди, які подорожують з медичних чи гуманітарних причин і мають підтвердження цього;
    • студенти, чия поїздка пов’язана з навчанням;
    • особи, що подорожують з професійних причин або для участі у судовому засіданні і мають документальне підтвердження цього;
    • спортсмени, що їдуть на змагання;

    Вимога про самоізоляцію не поширюється також на транскордонних працівників, які в'їжджають в Молдову з Румунії та України, за наявності документального підтвердження. ПЛР-тест повинен бути зроблений не раніше ніж за 72 години до посадки на рейс, якщо люди подорожують з перевізником, і до перетину кордону — якщо власним транспортом.

    Якщо людина вакцинована від коронавірусу і хоче використовувати це як підставу для звільнення від самоізоляції, необхідно надати довідку на румунському, англійською, французькою або російською мовою.

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль Молдова туризм літак МАУ аеропорт авіаперевезення мандрівка
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