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    МАУ відновлює рейси до Тбілісі: графік польотів

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    МАУ відновлює рейси до Тбілісі - МАУ відновлює рейси до Тбілісі: графік польотів
    МАУ відновлює рейси до Тбілісі

    Компанія буде виконувати польоти двічі на тиждень

    Компанія «Міжнародні авіалінії України» відновлює авіарейси до грузинської столиці Тбілісі з 31 січня. Авіасполучення було зупинено в кінці березня.

    Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

    Йдеться також про забезпечення міжнародного трафіку перевізника додатковими зручними сполученнями в Києві.

    Компанія буде виконувати польоти двічі на тиждень. З Києва літак буде вилітати щоп’ятниці та щонеділі, у зворотному напрямку – щосуботи та щопонеділка.

    У перспективі, з 1 березня 2021 року МАУ розраховує збільшити кількість частот на даному напрямку до 4 рейсів на тиждень.

    Нагадаємо, що в базовому Міжнародному аеропорту «Бориспіль» авіакомпанія МАУ забезпечує зручні стикування рейсів в найбільші міста Європи і Близького Сходу (Париж, Амстердам, Лондон, Мілан, Мюнхен, Прага, Стамбул. Дубай, Тель-Авів), а також надає повідомлення міжнародних рейсів з регіонами України (Одеса, Харків, Львів, Дніпро, Херсон, Запоріжжя).

    Нагадаємо, Міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава заявила, що з 1 лютого в країні буде відновлено регулярне авіасполучення. Допуск польотів розпочнеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.

    Зазначимо, Грузія призупинила регулярне авіасполучення за всіма напрямами в березні минулого року, коли ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу. З літа почалося відновлення регулярних польотів, але через погіршення ситуації заборона була продовжена.

    Нагадаємо, Грузія з 1 лютого повністю скасовує обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення. 

    Влада Грузії оновила правила в’їзду на свої території для туристів. Так, тепер кожен мандрівник повинен пред’явити тест на коронавірус з негативним результатом.

    Теги: Київ літак Грузія МАУ авіаперевезення
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