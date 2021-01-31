МАУ відновлює рейси до Тбілісі: графік польотів

Компанія буде виконувати польоти двічі на тиждень

Компанія «Міжнародні авіалінії України» відновлює авіарейси до грузинської столиці Тбілісі з 31 січня. Авіасполучення було зупинено в кінці березня.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

Йдеться також про забезпечення міжнародного трафіку перевізника додатковими зручними сполученнями в Києві.

Компанія буде виконувати польоти двічі на тиждень. З Києва літак буде вилітати щоп’ятниці та щонеділі, у зворотному напрямку – щосуботи та щопонеділка.

У перспективі, з 1 березня 2021 року МАУ розраховує збільшити кількість частот на даному напрямку до 4 рейсів на тиждень.

Нагадаємо, що в базовому Міжнародному аеропорту «Бориспіль» авіакомпанія МАУ забезпечує зручні стикування рейсів в найбільші міста Європи і Близького Сходу (Париж, Амстердам, Лондон, Мілан, Мюнхен, Прага, Стамбул. Дубай, Тель-Авів), а також надає повідомлення міжнародних рейсів з регіонами України (Одеса, Харків, Львів, Дніпро, Херсон, Запоріжжя).

Нагадаємо, Міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава заявила, що з 1 лютого в країні буде відновлено регулярне авіасполучення. Допуск польотів розпочнеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.

Зазначимо, Грузія призупинила регулярне авіасполучення за всіма напрямами в березні минулого року, коли ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу. З літа почалося відновлення регулярних польотів, але через погіршення ситуації заборона була продовжена.

Нагадаємо, Грузія з 1 лютого повністю скасовує обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення.

Влада Грузії оновила правила в’їзду на свої території для туристів. Так, тепер кожен мандрівник повинен пред’явити тест на коронавірус з негативним результатом.