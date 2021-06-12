Єлизавета ІІ розсмішила лідерів G7 під час фотосесії

Королева Великої Британії приймала поважних гостей в ботанічному саду «Едем»

Королева Великої Британії Єлизавета II зустрілася з лідерами країн «Великої сімки» (G7), які зібралися на саміт у британському графстві Корнуолл. Королеву супроводжували принц Уельський Чарльз з дружиною Каміллою, а також герцог і герцогиня Кембриджські.

Єлизавета II у п’ятницю, 11 червня, прийняла лідерів G7 – президента США Джо Байдена, британського прем'єра Бориса Джонсона, очільника Європейської Ради Шарля Мішеля, прем'єра Італії Маріо Драґі, канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, прем'єра Японії Йосіхіде Суґу, президента Франції Еммануеля Макрона, главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і прем'єра Канади Джастіна Трюдо, – в ботанічному саду «Едем», де представлені екологічні багатства світу. Також там відбулася офіційна фотосесія з королевою, під час якої Єлизавета ІІ розвеселила лідерів G7, пише Daily Mail.

«Ми маємо виглядати так, ніби нам це подобається?», – запитала королева у лідерів «Великої сімки», на що вони відреагували гучним сміхом.

Нагадаємо, офіційні зустрічі в рамках саміту G7 стартують 12 червня. Більшість перемовин пройдуть за зачиненими дверима, але за підсумками саміту «Велика сімка» оприлюднить спільне комюніке. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну13 червня очікується прес-конференція Бориса Джонсона.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн «Великої сімки» узяти на себе зобов'язання вакцинувати весь світ проти Covid-19 до кінця 2022 року.

Детальніше читайте у матеріалі: Перша закордонна поїздка президента Байдена: куди їде та з ким зустрінеться