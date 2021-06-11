Королева Єлизавета ІІ чекає лідерів Великої сімки на вечерю

Єлизавета II візьме участь у вечері з лідерами США, Японії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, а також британським прем'єром

На порядку денному вечері буде допомога нужденним країнам на тлі пандемії коронавірусу

Королева Великої Британії Єлизавета II сьогодні, 11 червня, проведе зустріч з лідерами країн Великої сімки, які прибули на саміт до британського Корнуолла.

Про це повідомив канал CNN.

Королева разом з принцом Уельським, герцогинею Корнуоллською, герцогом та герцогинею Кембриджськими будуть присутніми на прийомі в Eden Project, відомій місцевій пам'ятці.

Єлизавета II візьме участь у вечері з лідерами США, Японії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, а також британським прем'єром. На порядку денному вечері буде допомога нужденним країнам на тлі пандемії коронавірусу.

Зазначимо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон провів першу зустріч з президентом США Джо Байденом на полях саміту Групи семи (G7), який розпочався 11 червня у Британії.

Як відомо, Байден і Джонсон на першій зустрічі зачепили тему Росії.

Нагадаємо, ввечері 9 червня літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.

У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну

У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.

Детальніше читайте у матеріалі: Перша закордонна поїздка президента Байдена: куди їде та з ким зустрінеться