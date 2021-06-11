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    Королева Єлизавета ІІ чекає лідерів Великої сімки на вечерю

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    Єлизавета II візьме участь у вечері з лідерами США, Японії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, а також британським прем'єром - Королева Єлизавета ІІ чекає лідерів Великої сімки на вечерю
    Єлизавета II візьме участь у вечері з лідерами США, Японії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, а також британським прем'єром

    На порядку денному вечері буде допомога нужденним країнам на тлі пандемії коронавірусу

    Королева Великої Британії Єлизавета II сьогодні, 11 червня, проведе зустріч з лідерами країн Великої сімки, які прибули на саміт до британського Корнуолла.

    Про це повідомив канал CNN.

    Королева разом з принцом Уельським, герцогинею Корнуоллською, герцогом та герцогинею Кембриджськими будуть присутніми на прийомі в Eden Project, відомій місцевій пам'ятці.

    Єлизавета II візьме участь у вечері з лідерами США, Японії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, а також британським прем'єром. На порядку денному вечері буде допомога нужденним країнам на тлі пандемії коронавірусу.

    Зазначимо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон провів першу зустріч з президентом США Джо Байденом на полях саміту Групи семи (G7), який розпочався 11 червня у Британії.

    Як відомо, Байден і Джонсон на першій зустрічі зачепили тему Росії.

    Нагадаємо, ввечері 9 червня літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.

    У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну

    У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.

    Детальніше читайте у матеріалі: Перша закордонна поїздка президента Байдена: куди їде та з ким зустрінеться
    Теги: саміт Велика сімка Королева Єлизавета II політика Велика Британія
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    Королева Єлизавета ІІ чекає лідерів Великої сімки на вечерю