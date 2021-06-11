Королева Єлизавета ІІ чекає лідерів Великої сімки на вечерю
На порядку денному вечері буде допомога нужденним країнам на тлі пандемії коронавірусу
Королева Великої Британії Єлизавета II сьогодні, 11 червня, проведе зустріч з лідерами країн Великої сімки, які прибули на саміт до британського Корнуолла.
Про це повідомив канал CNN.
Королева разом з принцом Уельським, герцогинею Корнуоллською, герцогом та герцогинею Кембриджськими будуть присутніми на прийомі в Eden Project, відомій місцевій пам'ятці.
Єлизавета II візьме участь у вечері з лідерами США, Японії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, а також британським прем'єром. На порядку денному вечері буде допомога нужденним країнам на тлі пандемії коронавірусу.
Зазначимо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон провів першу зустріч з президентом США Джо Байденом на полях саміту Групи семи (G7), який розпочався 11 червня у Британії.
Як відомо, Байден і Джонсон на першій зустрічі зачепили тему Росії.
Нагадаємо, ввечері 9 червня літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.
У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну
У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.