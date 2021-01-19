Майже 1,8 млн грн збитків. На Харківщині судитимуть майстра лісу

Майстра лісу Коломацького лісництва обвинувачують у службовій недбалості

У Харківській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно майстра лісу Коломацького лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

За даними слідства, майстер лісу несумлінно ставився до своїх обов’язків та не забезпечив належне зберігання майна державного підприємства. Внаслідок цього на території лісництва невстановлені особи вирубали сироростучих 115 дерев. Сума завданих збитків складає майже 1,8 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, що кримські окупанти вирубують ліс на Ай-Петрі.

До слова, Мінекології оцінило обсяг незаконних вирубок лісу.