Мінекології оцінило обсяг незаконних вирубок лісу

Міністерство працює над стратегією управління лісами до 2035 року, - абрамовський

В Україні тіньовий ринок становить близько 30% від законного, або 5 млрд грн на рік ─ міністр

В Україні близько третини обігу деревини є незаконним. Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, тіньовий ринок становить близько 30% від законного, або 5 млрд грн на рік.

«Це великі гроші, які можна використовувати на лісовпорядкування, протипожежні заходи, в тому числі на заміну породного складу лісів», ─ сказав міністр.

Абрамовський наголосив, що міністерство працює над стратегією управління лісами до 2035 року, яка, зокрема, передбачає поділ господарських і регуляторних функцій Держлісагентства. Він уточнив, що це може бути одна компанія або концерн з регіональними дирекціями.

Міністр також підтримав розвиток електронних аукціонів з реалізації деревини, її сертифікації і забезпечення простежуваності «від лісу до виробу».

Посадовець підкреслив важливість питання мотивації керівників лісгоспів максимізувати прибуток.

«Зараз відрахування частини чистого прибутку до держбюджету на рівні 90%. Це просто вимиває кошти з підприємств. Будемо вносити пропозиції щодо цього, що частка чистого прибутку повинна бути 30%, оскільки навіть в нинішньому стані лісова галузь платить 6 млрд грн податків, фактично нічого не отримуючи від держави», ─ вказав Абрамовський.

Як повідомлялося, спецбригади охоронятимуть карпатські ялинки від браконьєрів.

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