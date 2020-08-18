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    У світі

    Франція одягає маски: захист для обличчя став обов'язковим на роботі

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    Наприкінці липня Франція запровадила масковий режим у всіх закритих громадських місцях - Франція одягає маски: захист для обличчя став обов'язковим на роботі
    Наприкінці липня Франція запровадила масковий режим у всіх закритих громадських місцях

    Маски вважаються професійним захисним спорядженням а, отже, повинні оплачуватися роботодавцями, міністр праці

    У Франції маски для обличчя відтепер будуть обов'язковими на робочих місцях, за винятком окремих офісів, де їх можна буде знімати. Про це заявила міністр праці Елізабет Борне після зустрічі з представниками профспілок та роботодавців, повідомляє Le Figaro.

    Зазначається, що до кінця серпня маска буде обов'язковою в коридорах, роздягальнях, у відкритих приміщеннях офісів і під час зустрічей, без масок можна буде працювати тільки в приватних офісах, де людина не контактує з іншими людьми.

    Борне заявила, що «необхідно було систематизувати, як рекомендовано Вищою радою громадської охорони здоров'я (HCSP), носіння масок у всіх закритих і загальних робочих приміщеннях».

    Міністр додала, що маски вважаються професійним захисним спорядженням і, отже, повинні оплачуватися роботодавцями.

    Вона також рекомендувала за можливості віддалену роботу.

    Останніми днями у Франції спостерігаються сплески нових випадків коронавірусу, особливо у густонаселених районах Парижа та Марселя.

    16 серпня в країні зареєстрували понад 3 тисячі заражень, що є найбільшим показником з часу послаблення карантину у травні.

    Нагадаємо, наприкінці липня Франція запровадила масковий режим у всіх закритих громадських місцях.

    Крім того, місцеві органи влади можуть самостійно приймати рішення про обов’язковість маски у громадських місцях надворі. У Парижі така вимога почала діяти з 10 серпня.

    Днями оголосили, що заборона на масові заходи за участю більше 5 тисяч осіб продовжиться щонайменше до 30 жовтня.

    Як повідомлялося, ВООЗ стверджує, що нова хвиля коронавірусу охоплює здебільшого молодь.

    Нагадаємо, дослідники заявили, що коронавірус став більш заразним, але менш смертельним.

    У світі станом на 18 серпня з 22 мільйонів зафіксованих випадків зараження коронавірусом 15,5 мільйона вже вважають закритими. З них 14,7 мільйона одужали і 777 тисяч, або 5%, померли. Водночас від середини липня у світі фіксується найбільша кількість щоденних нових випадків зараження — понад 250 тисяч, тоді як наприкінці весни ця цифра сягнула 100 тисяч. Але смертність при цьому почала знижуватися – у квітні у світі фіксувалося по 7—8 тисяч смертей на добу, а влітку цей показник впав до 6 тисяч, попри значно більше поширення коронавірусу.

    Також вчені оприлюднили нову версію виникнення коронавірусу. Хвороба могла виникнути ще у 2012 році. 

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    міністр Франція молодь ВООЗ коронавірус
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