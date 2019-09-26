Майже всю Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня



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У Києві вдень синоптики прогнозують дощ

У четвер, 26 вересня, в Україні знову очікуються заморозки, на більшій частині країни опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі температура повітря опуститься до 3-11 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра показуватиме 13-20 градусів.

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Кіровоградській і Полтавській областях очікується дощ, на решті території день пройде без опадів.

Вітер південно-східний, на заході північно-західний, 5−10 м/с.

Температура вночі 6−11° тепла, в західних та Одеській областях місцями 12−15°, на Лівобережжі 1−5° тепла, в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки 0−3°; вдень 12−17° тепла, на заході, півдні країни і Дніпропетровської області 18−21°, на високогір'ї Карпат 10−11°.

У Києві вдень синоптики прогнозують дощ, температура вночі 8−10°, вдень 12−14° тепла.

У п’ятницю, 27 вересня, вдень у південній частині місцями пройде короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний, західний, 5−10 м/с. Температура вночі 5−10° тепла, в східних областях 1−6°, на поверхні грунту заморозки 0−3°; вдень 14−19° тепла.

У Києві - без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5−10 м/с. Температура вночі 7−9°, вдень 16−18°.