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    Меценат і філантроп: сьогодні минає 100 років з дня народження канадського українця Петра Яцика

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    Канадієць українського походження Петро Яцик чимало зробив для відродження української культури&nbsp; - Меценат і філантроп: сьогодні минає 100 років з дня народження канадського українця Петра Яцика
    Канадієць українського походження Петро Яцик чимало зробив для відродження української культури 
    Фото з відкритих джерел

    Петро Яцик відомий своїм великим вкладом у фінансування українознавства на Заході та в Україні

    7 липня минає 100 років від дня народження Петра Яцика (1921–2001) – канадського підприємця українського походження, відомого мецената, який ще до незалежности України підтримував численні українознавчі наукові проєкти. Про це повідомила Diaspora.ua.

    «Сума його пожертв на українські інституції в західному світі перевищує 16 мільйонів доларів! Його іменем названо Міжнародний конкурс знавців української мови, що проводиться у День української писемності та мови 9 листопада. Про нього написано книгу з промовистою назвою «Українець, який відмовився бути бідним» (автор – Михайло Слабошпицький) та низку статей», – йдеться в повідомленні.

    Петро Яцик народився 7 липня 1921 року селі Верхнє Синьовидне Сколівського району на Львівщині. І до Канади потрапив в третій хвилі імміграції у 1949 р. Щойно зійшовши з літака у Монреалі з 7 доларами в кишені, він сказав: «Я буду мільйонером, тут будуватиму Україну». І справді, він мав талант до бізнесу. Як він сам себе характеризував, «Бог нагородив мене вмінням вирощувати п'ять помідорів там, де інші вирощують один».

    Так він заснував успішний бізнес і з часом навіть став офіційно найбагатшою людиною Канади (й найбагатшим українцем), а також розгорнув потужну благочинну діяльність з підтримки українських наукових та освітніх установ, зумівши стати не лише мільйонером, а й увійшов до числа меценатів, які зробили найбільше для розвитку науки та культури, історії та друкованого українського слова в Північній Америці.

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    Меценат і філантроп: сьогодні минає 100 років з дня народження канадського українця Петра Яцика
    Меценат і філантроп: сьогодні минає 100 років з дня народження канадського українця Петра Яцика
    Меценат і філантроп: сьогодні минає 100 років з дня народження канадського українця Петра Яцика
    Меценат і філантроп: сьогодні минає 100 років з дня народження канадського українця Петра Яцика
    Меценат і філантроп: сьогодні минає 100 років з дня народження канадського українця Петра Яцика

    Петро Яцик спонсорував Інститут українських студій Гарвардського університету (США), Енциклопедію українознавства, Центр досліджень історії України ім. Яцика при Альбертському університеті (Канада), Освітню фундацію ім. Петра Яцика, Український лекторій в Школі славістики та східноєвропейських студій при Лондонському університеті. І це лише частина великого переліку.

    На його кошти було відкрито спеціальний український відділ в Інституті ім. Гаррімана при Колумбійському університеті, а також видано чимало наукових монографій з історії України (зокрема переклад «Історії України-Руси» М.Грушевського англійською), економіки, політології, медицини, етнографії.
    Свій життєвий шлях Петро Яцик завершив у Торонто 1 листопада 2001 року, де його поховано на цвинтарі в Гайд-парку.
    Очевидно, найкращою пам'яттю про Яцика в Україні стало щорічне проведення у День української писемності та мови 9 листопада Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Конкурс спрямований на піднесення престижу української мови серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу. А участь у ньому беруть понад 5 млн учнів з 20 країн світу.

    Теги: США Торонто Канада конкурс бізнес мова культура фінансування українська мова Україна меценат
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    Меценат і філантроп: сьогодні минає 100 років з дня народження канадського українця Петра Яцика