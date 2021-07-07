Меценат і філантроп: сьогодні минає 100 років з дня народження канадського українця Петра Яцика

Петро Яцик відомий своїм великим вкладом у фінансування українознавства на Заході та в Україні

7 липня минає 100 років від дня народження Петра Яцика (1921–2001) – канадського підприємця українського походження, відомого мецената, який ще до незалежности України підтримував численні українознавчі наукові проєкти. Про це повідомила Diaspora.ua.

«Сума його пожертв на українські інституції в західному світі перевищує 16 мільйонів доларів! Його іменем названо Міжнародний конкурс знавців української мови, що проводиться у День української писемності та мови 9 листопада. Про нього написано книгу з промовистою назвою «Українець, який відмовився бути бідним» (автор – Михайло Слабошпицький) та низку статей», – йдеться в повідомленні.

Петро Яцик народився 7 липня 1921 року селі Верхнє Синьовидне Сколівського району на Львівщині. І до Канади потрапив в третій хвилі імміграції у 1949 р. Щойно зійшовши з літака у Монреалі з 7 доларами в кишені, він сказав: «Я буду мільйонером, тут будуватиму Україну». І справді, він мав талант до бізнесу. Як він сам себе характеризував, «Бог нагородив мене вмінням вирощувати п'ять помідорів там, де інші вирощують один».

Так він заснував успішний бізнес і з часом навіть став офіційно найбагатшою людиною Канади (й найбагатшим українцем), а також розгорнув потужну благочинну діяльність з підтримки українських наукових та освітніх установ, зумівши стати не лише мільйонером, а й увійшов до числа меценатів, які зробили найбільше для розвитку науки та культури, історії та друкованого українського слова в Північній Америці.

Петро Яцик спонсорував Інститут українських студій Гарвардського університету (США), Енциклопедію українознавства, Центр досліджень історії України ім. Яцика при Альбертському університеті (Канада), Освітню фундацію ім. Петра Яцика, Український лекторій в Школі славістики та східноєвропейських студій при Лондонському університеті. І це лише частина великого переліку.

На його кошти було відкрито спеціальний український відділ в Інституті ім. Гаррімана при Колумбійському університеті, а також видано чимало наукових монографій з історії України (зокрема переклад «Історії України-Руси» М.Грушевського англійською), економіки, політології, медицини, етнографії.

Свій життєвий шлях Петро Яцик завершив у Торонто 1 листопада 2001 року, де його поховано на цвинтарі в Гайд-парку.

Очевидно, найкращою пам'яттю про Яцика в Україні стало щорічне проведення у День української писемності та мови 9 листопада Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Конкурс спрямований на піднесення престижу української мови серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу. А участь у ньому беруть понад 5 млн учнів з 20 країн світу.