Канада відкриває кордони для туристів: кого пускатимуть з липня

У Канаду пускатимуть мандрівників, які зробили щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen

Канада почне пускати вакцинованих туристів з 5 липня

Канада з 5 липня відкриє кордони для вакцинованих від коронавірусу туристів. Як повідомили в уряду країни, на таких іноземців не буде поширюватися федеральна вимога про карантин або ПЛР-тестування на восьмий день.

Повністю вакциновані туристи, які прилетіли літаком, не зобов'язані зупинятися у дозволених урядом готелях.

У Канаду пускатимуть мандрівників, які зробили щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen (Johnson & Johnson), при цьому друга доза повинна бути введена за два тижні до прильоту у країну.

Документи, які підтверджують вакцинацію, повинні бути оформлені англійською, французькою або з завіреним перекладом.

У туристів також не повинно бути симптомів коронавірусу. При собі необхідно мати паперову або цифрову копію документів про вакцинацію і надати дані в електронному вигляді через систему ArriveCAN до прибуття у Канаду.

Раніше влада Канади вирішила продовжити заборону для іноземців на в’їзд до країни з «несуттєвою» метою до 21 липня.

Також Ізраїль з 1 липня дозволить в'їзд вакцинованим туристам.

До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.