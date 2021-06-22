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    Канада відкриває кордони для туристів: кого пускатимуть з липня

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    У Канаду пускатимуть мандрівників, які зробили щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen - Канада відкриває кордони для туристів: кого пускатимуть з липня

    У Канаду пускатимуть мандрівників, які зробили щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen

    Канада почне пускати вакцинованих туристів з 5 липня

    Канада з 5 липня відкриє кордони для вакцинованих від коронавірусу туристів. Як повідомили в уряду країни, на таких іноземців не буде поширюватися федеральна вимога про карантин або ПЛР-тестування на восьмий день.

    Повністю вакциновані туристи, які прилетіли літаком, не зобов'язані зупинятися у дозволених урядом готелях.

    У Канаду пускатимуть мандрівників, які зробили щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen (Johnson & Johnson), при цьому друга доза повинна бути введена за два тижні до прильоту у країну.

    Документи, які підтверджують вакцинацію, повинні бути оформлені англійською, французькою або з завіреним перекладом.

    У туристів також не повинно бути симптомів коронавірусу. При собі необхідно мати паперову або цифрову копію документів про вакцинацію і надати дані в електронному вигляді через систему ArriveCAN до прибуття у Канаду.

    Раніше влада Канади вирішила продовжити заборону для іноземців на в’їзд до країни з «несуттєвою» метою до 21 липня.

    Також Ізраїль з 1 липня дозволить в'їзд вакцинованим туристам.

    До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

    Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

    Теги: Канада відпочинок туризм документи карантин щеплення коронавірус
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    Канада відкриває кордони для туристів: кого пускатимуть з липня