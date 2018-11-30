Медики посилюють санітарно-епідемічний контроль через воєнний стан



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ЦГЗ буде давати оперативну і актуальну інформацію про санітарно-епідемічну ситуацію в Україні

Українці, попри воєнний стан, отримуватимуть усі необхідні медичні послуги у штатному режимі

Центр громадського здоров’я вводить посилений режим роботи відділу з реагування на надзвичайні події.

Про це повідомила прес-служба ЦГЗ.

«Посилюється моніторинг за станом навколишнього середовища, і в рамках єдиної державної системи цивільного захисту об’єкти приводяться у повну готовність. Зокрема, в структурі Центру громадського здоров’я забезпечено посилений режим роботи відділу з реагування на надзвичайні події та ММСП (міжнародні медико-санітарні правила)», - зазначається у ЦГЗ.

У відомстві запевнили, що українці, попри воєнний стан, отримуватимуть усі необхідні послуги у штатному режимі.

«Ми піклуємося про здоров’я населення і виступаємо в ролі координуючого та організаційно-методичного центру на випадок виникнення надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я (епідемій, спалахів, масових отруєнь невідомими речовинами)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, ЦГЗ буде давати оперативну і актуальну інформацію про санітарно-епідемічну ситуацію в Україні.

«Центр громадського здоров’я готовий тісно співпрацювати з обласними держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та лабораторними центрами 10 областей, в яких введено воєнний стан. Ми надаватимемо необхідні консультації, експертну допомогу та оновлюватимемо актуальну інформацію про санітарно-епідемічну ситуацію», – наголосив директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.