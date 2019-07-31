Медведчук подав до суду на «Новое время»



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У статті «Привиди минулого» згадувався в тому числі Медведчук. Втім, можливо, він подав позов через інший матеріал

Редакція НВ заявила, що станом на 31 липня не має інформації, яка саме публікація обурила Медведчука

Голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук подав до суду на Видавничий дім Медіа ДК (Журнал НВ, сайт NV.ua і Радіо НВ).

Відповідна інформація розміщена на порталі Судова влада України.

Справу «про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації» розгляне Подільський районний суд Києва.

Редакція НВ заявила, що станом на 31 липня не має інформації, яка саме публікація обурила Медведчука.

Зазначається, що у журналі НВ №26 від 18 липня була опублікована стаття журналістів Христини Бердинських та Івана Верстюка «Привиди минулого». У ній йшлося про те, що бездіяльність правоохоронців і лояльність судів призвели до того, що колишні регіонали і проросійські сили підім'яли під себе інформаційний простір і готові отримати друге за чисельністю представництво у Верховній Раді.

«У статті згадувався в тому числі Медведчук. Втім, можливо, він подав позов через інший матеріал», - заявили в редакції НВ.

До слова, брат Медведчука остаточно програв вибори. Луганський окружний адмінсуд відхилив позов кандидата в нардепи від «Опозиційної платформи – За життя» Сергія Медведчука, який вимагав визнати вибори в 105-му окрузі недійсними, а дії окружкому щодо встановлення результатів голосування – протиправними.