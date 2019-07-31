Брат Медведчука остаточно програв вибори – рішення суду



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В 105-му окрузі в Щасті на Луганщині перемогла співробітниця ДТЕК

Луганський окружний адмінсуд відхилив позов кандидата в нардепи від «Опозиційної платформи – За життя» Сергія Медведчука, який вимагав визнати вибори в 105-му окрузі недійсними, а дії окружкому щодо встановлення результатів голосування – протиправними.

Про це повідомляє пресслужба Опозиційного блоку, чия кандидатка Вікторія Гриб перемогла в цьому окрузі.

Нагадаємо, за Вікторію Гриб проголосували 1854 виборців, а за Сергія Медведчука – 1482.

Нардеп Василь Німченко, який представляє ОПЗЖ, вчора заявляв, що в окрузі зникли 918 бюлетенів: при підрахунку бюлетенів не знайшли 20%. Начебто, роздали 4678 бюлетенів, а нарахували 3760.

Проблемною була одна із шести ділянок №441405. За клопотанням ОПЗЖ тут кілька разів перераховували голоси. «В результаті Вікторія Гриб набрала більше голосів, ніж було спочатку зазначено в протоколі», - заявляють в Опозиційному блоці.

В цій політсилі нарікають, що кандидат в депутати Сергій Медведчук ініціював сім позовних заяв до судів різних інстанцій - Новоайдарський райсуд, Шостий апеляційний адміністративний суд, Перший апеляційний адміністративний суд.

Вчорашнє рішення Луганського окружного адміністративного суду підтвердило законність перемоги Вікторії Гриб.

Нагадаємо, ОВК №105 посилено охороняла поліція, навіть підігнали БТР.

Слід відмітити, що в м.Щастя знаходиться ТЕС, яка належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Вікторія Гриб займає посаду керівника напряму зі сталого розвитку в «ДТЕК Енерго».