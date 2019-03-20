Медведчука має бути притягнуто до відповідальності за держзраду, – Тетерук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник керівника фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук

За словами народного депутата, з того часу, як він направив відповідне звернення до Генпрокуратури, минуло вже 43 дні

Перший заступник керівника фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук переконаний, що правоохоронні органи мають притягнути до кримінальної відповідальності голову ВГО «Український вибір» Віктора Медведчука. Про це він заявив, виступаючи з парламентської трибуни, йдеться у повідомленні на сайті «Народного фронту».

«5 лютого цього року мною було подано депутатське звернення до Генеральної прокуратури України з приводу сумнозвісних заяв Медведчука на форумі, де він закликав надати автономію Донбасу зі створенням парламенту та всяких інших забаганок Кремля», – повідомив Андрій Тетерук.

«Такі дії згідно з чинним Кримінальним кодексом класифікуються за двома статтями: «Посягання на територіальну цілісність і недоторканість» та «Державна зрада», – додав він.

За словами народного депутата, з того часу, як він направив своє звернення, минуло вже 43 дні.

«Я щиро сподіваюсь, що правоохоронні органи використовують цей час для якісного збору доказової бази, яку вони направлять до суду й притягнуть громадянина Медведчука до відповідальності, а не задля того, щоб «злити» цю справу», – зазначив представник «Народного фронту».

«Важливо, щоб ми не забували про кожну спробу зазіхнути на територіальну цілісність нашої держави. Тому що це не тільки справа Генеральної прокуратури, Служби безпеки та Збройних сил України – згідно з Конституцією України захист суверенітету та територіальної цілісності держави є справою всього українського народу», – наголосив парламентарій.

«Саме тому наша рішуча позиція має спонукати правоохоронні органи якісно виконати свою роботу, провести розслідування й притягнути громадянина Медведчука до відповідальності за статтями «Державна зрада» та «Посягання на суверенітет і територіальну цілісність». Кожна людина, яка буде посягати на нашу державу, має бути покарана - отримати термін ув’язнення та слугувати прикладом для будь-кого, хто прийде до нас із мечем. Хто прийде до нас з мечем, той від меча й загине», – підсумував Тетерук.

Як повідомлялось, кум російського президента Володимира Путіна Медведчук продає свій маєток та землю під Києвом. Будинок-хонка площею 1125 квадратних метрів, оточений понад 30 га землі, зведений у місті Українка на березі річки Стугни в Обухівському районі Київської області. Загалом маєток майбутньому господарю обійдеться під 360 млн грн.