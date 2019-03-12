«Мирний план» Медведчука: звідки він з'явився та хто насправді стоїть за ним

Георгій Тука Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб

Георгій Тука

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Ви звернули увагу на те, як швидко відреагували на «мирний план Медведчука» очільники окупаційних адміністрацій Пасічник та Пушилін?!

Вперше про «прямі переговори» між Києвом і Донецьком сказав Путін на прес-кконференції 07 травня 2014 року.

В квітні 2014 року про це заявляє Лавров на своїй прес-конференції в Женеві.

У кінці січня 2015 року Путін запропонував Канцлеру Німеччині Меркель та Президенту Франції Франсуа Оланду так званий «Тірольський план» під назвою «Комплекс заходів щодо реалізації Мінського протоколу...». Цим планом передбачалось започаткування «прямих переговорів Києва з Донецьком та Луганськом» та «найширша автономія Донецької та Луганської областей».

Цей «план» в Україну доставив... Віктор Медведчук!

Влітку 2016 року в Ростові відбулась нарада з приводу «ребрендингу ДНР». Головна теза: треба змінювати «камуфляж» окупаційних адміністрацій на маску «соціальних республік».

Перша фаза

В 2016 році Євген Мураєв та Вадим Рабінович купують партію «Центр» і на її базі створюють партію «За життя».

В листопаді 2017 року ватажок луганських сепаратистів Плотницький поступається тиску росіян і тікає в Росію. Росіяни замінюють його на Пасічника, який не брав участі в бойових діях.

Тривають переговори з Захарченком. Той демонструє впертість, конфліктує з Ростовом, не бажаючи поступатись фінансовими потоками компанії «Внешторгсервис» Курченка, яку росіяни заводять як єдиного монополіста-оператора фінансово-економічних стосунків «молодой республики».

В серпні 2018 року в «За життя» з'являється Медведчук: «Я буду защищать интересы жителей юго-востока!».

Непоступливість Захарченка призводить до того, щ в серпні 2018 він відлітає на той світ і його місце займає Пушиліна, відомий лише як активний просуванець піраміди «МММ».

На цьому процес ребрендингу терористичних угруповань на зовні «соціальні держави» завершився. Можна переходити до другої фази.

Друга фаза

Вона полягає в такому:

створення в суспільстві (українському і європейському) запиту на «мир любой ценой»;

впровадження тези «тільки план Медведчука здатен принести мир», тільки «прямі переговори - шлях до миру»;

активна робота про-російських лобістів в Європі «санкції не дають результату», «санкції не мають сенсу»; «в Україні є політик, який має реальний план».

Друга фаза вже триває.

Для її реалізації в грудні 2018 року Вадим Рабинович та Юрій Бойко разом з Віктором Медведчуком створюють «Опозиційну платформу «За життя». Розпочинається агресивна інформаційна кампанія.

В січні 2019 відбувається перший з‘їзд, на якому Віктор Медведчук проголошує свій т.з. «Мирний план», суть якого - «прямі переговори» і «широка автономія Донбасу» (дивись початок матеріалу, «Тірольський план»).

В Україні починається масована інформаційна кампанія з просування цього плану. Задіяні партійні структури, куплені ЗМІ, лояльні Кремлю «експерти». Триває масова пропаганда «єдиного мирного плану».

Сподіваюсь, ви звернули увагу на те, як швидко відреагували на «мирний план Медведчука» очільники окупаційних адміністрацій Пасічник та Пушилін?!

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