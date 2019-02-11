Медведчук визнав, що бойовиками ДНР керують з Москви

Володимир Путін та Віктор Медведчук

Оригінальна у них «громадянська війна», однією із сторін якої командують з іншої держави

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Посмотрел вчера свежее интервью Медведчука на 112-м канале. Он там наговорил много всего, но больше всего мне понравилась одна история.

Медведчук рассказал, как в мае 2014 года ездил в Донецк на переговоры с лидерами боевиков ДНР. Он открыто говорит о том, что лидеры ДНР тогда получали инструкции по звонку из Москвы и действовали в соответствии с этими инструкциями. То есть, не являлись самостоятельной стороной конфликта, а просто делали то, что им говорят.

Самое смешное, что Медведчук одновременно настаивает, что Украина должна вести прямые переговоры с ЛДНР, что им нужно дать автономию, и тут же признает, что лидеры ЛДНР - просто марионетки Кремля, которые по звонку могут изменить курс на 180 градусов.

Оригинальная у них «гражданская война», одна из сторон которой управляется из другого государства.

Джерело: блог Дениса Казанського

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