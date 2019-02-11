  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Медведчук визнав, що бойовиками ДНР керують з Москви

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Путін та Віктор Медведчук - Медведчук визнав, що бойовиками ДНР керують з Москви
    Володимир Путін та Віктор Медведчук

    Оригінальна у них «громадянська війна», однією із сторін якої командують з іншої держави

    Мовою оригіналу

    Посмотрел вчера свежее интервью Медведчука на 112-м канале. Он там наговорил много всего, но больше всего мне понравилась одна история.

    Медведчук рассказал, как в мае 2014 года ездил в Донецк на переговоры с лидерами боевиков ДНР. Он открыто говорит о том, что лидеры ДНР тогда получали инструкции по звонку из Москвы и действовали в соответствии с этими инструкциями. То есть, не являлись самостоятельной стороной конфликта, а просто делали то, что им говорят.

    Читайте також

    Самое смешное, что Медведчук одновременно настаивает, что Украина должна вести прямые переговоры с ЛДНР, что им нужно дать автономию, и тут же признает, что лидеры ЛДНР - просто марионетки Кремля, которые по звонку могут изменить курс на 180 градусов.

    Оригинальная у них «гражданская война», одна из сторон которой управляется из другого государства.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Віктор Медведчук АТО бойовики на Донбасі Донбас ДНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України, віце-спікер

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ