Медведєв похвалив Зеленського, який протистоїть «оскаженілому націоналізму»



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Прем'єрміністр Росії Дмитро Медведєв 5 грудня говорив про Зеленського

Прем'єр РФ заявив, що Зеленський хоче домовитися з Росією

Президент України Володимир Зеленський хоче домовитися щодо ключових питань з Російською Федерацією. Про це 5 грудня сказав прем'єрміністр Росії Дмитро Медведєв під час щорічного підсумкового інтерв'ю телеканалам.

«Якщо ви запитуєте мене про ставлення до чинного президента (України Володимира Зеленського - ред.), напевно, зараз немає сенсу давати якісь характеристики, так як це - людина, обрана народом України, має досить високу підтримку українського народу», - сказав російський прем'єр.

За його словами головне, щоб у Зеленського «вистачило сили духу протистояти цілому ряду деструктивних тенденцій, які сформувалися в Україні».

«Очевидно, що нинішній президент хоче домовитися щодо ключових питань розвитку своєї країни, і з нашою країною в тому числі - щоб мир був, щоб відновилися на більш високому рівні торгово-економічні відносини. Питання в тому, чи вийде у нього», - додав Медведєв.

«Найголовніше, я про це сказав відразу ж після його обрання, щоб у нього вистачило сили духу, мужності протистояти цілому ряду деструктивних тенденцій, які в Україні сформувалися в політичному істеблішменті, в окремих шарах і колах, а іншими словами, протистояти такому «оскаженілому націоналізму» і бажанням все перевернути з ніг на голову у взаєминах з Росією», — пояснив прем’єр-міністр.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес.

До слова, 3 грудня в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

У Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.



