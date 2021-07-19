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    Мендель похвалилася в мережі своєю вже надрукованою книгою

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    Примірники вже розвозять крамницями &laquo;Клубу сімейного дозвілля&raquo; - Мендель похвалилася в мережі своєю вже надрукованою книгою
    Примірники вже розвозять крамницями «Клубу сімейного дозвілля»
    Фото: Юлія Мендель/Facebook

    У продажу книга має з'явитися з 1 серпня

    Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що вийшли друком перші примірники її книги «Кожен з нас президент».

    «Не можу повірити, що тримаю в руках перші надруковані екземпляри! Від сьогодні книжку можна замовити онлайн», – написала вона на сторінці у Facebook.

    За її словами, примірники вже розвозять крамницями «Клубу сімейного дозвілля», який видав роботу Мендель. У книгарнях вони мають з'явитися з 1 серпня.

    Нагадаємо, книга колишньої прессекретарки президента Зеленського Юлії Мендель наробила чимало галасу і спричинила насмішки у мережі. Особливо дісталося назві книги, яку користувачі соцмереж уже охрестили «мемуарами гейші».

    Також, користувачі соцмереж встигли оцінити цитати Мендель у книзі та висловити свої думки щодо нового творіння про Україну. Особливе обурення в українців викликало ставлення пані Юлії до подій на Майдані.

    Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

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    Теги: книги президент Юлія Мендель
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    Мендель похвалилася в мережі своєю вже надрукованою книгою