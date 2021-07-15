«Без брудних наметів, негігієнічних ночей». У мережі висміяли чергові цитати Мендель

Українці шоковані тим, як колишня прессекретарка Зеленського ставиться до подій на Майдані

Обговорення книги «Кожен із нас – президент» колишньої прессекретарки Юлії Мендель триває. Користувачі соцмереж встигли оцінити цитати Мендель та висловити свої думки щодо нового творіння про Україну. Особливе обурення в українців викликало ставлення пані Юлії до подій на Майдані.

«Розгромні, рекордні 73% у другому турі теж у суті своїй були революцією. Лишень прийнятною для більшості населення: без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами чи обприсканим газом, без усієї цієї революційної «романтики» минулих століть, але з чітким, жорстким і емоційним вироком тодішній владі», – написала Мендель.

Таке обезцінювання Майдану викликало відповідну реакцію українців. Зокрема історик Радко Мокрик написав: «Не знаю, як пані Мендель, а особисто я під час «негігієнічних і холодних ночей» на Майдані зустрів найкращих людей своєї країни. Оті дискусії «на бочках» на морозі в мінус 20 градусів, з чорними руками і запахом палених шин, коли справді дрижаки хапали від холоду – це крутіше і важливіше, ніж академічні дискусії в найкращих університетах світу».

«Про Мендель головного мозку. Намагатися втюхати українцям власні гамн*висери, ображаючи Майдан, то треба вміти», – іронізує медіаексперт Роман Кабачій.

Медійник Юрій Ніколов додав: «Перша прессекретарка Зеленського у своїй книжці ось таке викотила. Мені зараз мову ненависті пришиють». Він розмістив відоме фото, де Мендель стоїть поруч із Зеленським з натягнутою «міною» на обличчі.

«Те, що українці здатні проводити «негігієнічні ночі», відстоюючи свої принципи – створює глибочезну світоглядну прірву між нами і Білоруссю та Росією. Це наша головна і найважливіша відмінність. І Мендель мала б за неї дякувати своїм співвітчизникам і співвітчизницям», – висловилася журналістка Емма Антонюк.

Коментарів дуже багато, переважна кількість не на користь пані Мендель. Українці відверто ображені тим, як колишня прессекретарка президента України висловилася про ідеали Майдану.

Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

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