«Це покрокова програма дій для перемоги». Фаріон розшифрувала статтю Путіна про Україну (відео)

Ірина Фаріон упевнена, що українці повинні подякувати Путіну за його статтю, адже тепер вони можуть побачити, що в голові в очільника Кремля

Путін стимулює українців ставати врешті-решт сильною нацією, упевнена Ірина Фаріон

Мовознавиця Ірина Фаріон у ефірі львівського телеканалу НТА проаналізувала статтю Володимира Путіна про Україну. На її думку, президенту Росії слід подякувати, адже він подарував нам покрокову програму дій для перемоги. Ось тільки зробити необхідно усе навпаки до того, що написав очільник Кремля.

«Уперше Україні публічно знущально сатирично-іронічно оголошено війну. І це не просто Вова написав лита Вові, Вова насправді написав листа Байдену, Вова написав листа Европі, тому що Европу і Америку, на мою думку, це абсолютно задовольняє. Вони будуть втішені з такого ідеологічного обґрунтування. Про що це свідчить. Це свідчить про те, що ця війна, яка триває сьогодні, це війна світоглядова і війна ідеологічна. І позитив цього листа полягає в тому, що українське суспільство врешті має можливість побачити комп’ютерну томографію мозку Путіна. Бо дуже часто українці запитували, що в голові у цього чоловіка. І ось сталося це роздягання», – пояснила свою думку Фаріон.

За словами мовознавці, Путін стимулює українців ставати врешті-решт сильною нацією, адже у своїй статті прямо каже «Я – монстр, я хочу вас убити».

«Тобто Путін дає в руки нам ці максими, за які українці мають взятися, щоби перемогти Московію», – зазначила Ірина Фаріон.

Як зауважила Ірина Фаріон, сильними українців зроблять знання власної мови та історії.

«Щойно вся Україна розговорила би українською мовою, це Пуйло не мало би кого тут захищати», – переконана мовознавця.

Крім того, Ірина Фаріон вказує, що до того часу, поки Києво-Печерська лавра буде окупована «фсбістами в чорних сукенках», Україна ніколи не буде вільною. Адже цей факт дає Путіну підставу стверджувати, що Україна та Росія мають спільний духовний простір.

Також мовознавця вказує, що українцям слід особливо шанувати людей, яких президент Росії згадує у своїй статті та від яких його «трафляє» – Івана Мазепу, Степана Бандеру, ОУН-УПА та січових стрільців.

«Саме цей шлях – націоналістичний шлях – є єдиний істинний шлях утвердження української держави як незалежної. Путін це дуже добре розуміє. Він дав нам у руки програму дій, спасіба, Валодя. Тільки уважно це треба прочитати і зробити все навпаки до того, що написав нам Путін», – підсумувала Ірина Фаріон.

Нагадаємо, що на офіційному сайті Кремля 12 липня опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів зазначений президент РФ Володимир Путін.

У статті президент РФ заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи».

Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

До слова, Зеленський готовий надати Путіну чимало матеріалів для наступної статті.