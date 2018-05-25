Мер Черкас розповів, ким працював вбивця депутата

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Затримання вбивці депутата Сергія Гури у Черкасах

Мер Черкас поставив під сумнів, що нападник був охоронцем вбитого

Стало відомо місце роботи чоловіка, який застрелив черкаського депутата Сергія Гуру. Це Микола Гончар, який не був охоронцем вбитого.

Мер Черкас поставив під сумнів, що нападник був охоронцем вбитого, чоловік запевняє, що нападник був звичайним підлеглим. Працював на складі замороженої риби. Саме рибною промисловістю займався депутат. І нападник заскочив його в офісі, де працювала його компанія.

Ще вчора нападника забрали до реанімації, вже прооперували, в нього кульове поранення в шию. Біля палати чергують правоохоронці.

На місці злочину досі залишаються сліді нападу. Офіси опломбовані.

Нагадаємо, черкаські місцеві ЗМІ повідомили, що ввечері у четвер, 24 травня, поліція штурмувала офіс громадської організації ВО «Черкащани», де за попередньою інформацією, озброєний невідомий тримав заручника.

Джерело у правоохоронних органах повідомило «Главкому», що в офісі ВО «Черкащани» у Черкасах відбулася сутичка між депутатом Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергієм Гурою та його колишнім охоронцем Миколою Гончаром.

У всеукраїнському об’єднанні «Батьківщина» підтвердили загибель представника цієї політичної сили, депутата Черкаської облради Сергія Гури.