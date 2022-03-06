Мер Мукачева пригрозив орендодавцям, які завищують ціни на житло

У час війни необхідно допомагати людям, які опинилися в біді, каже міський голова Мукачева

Мер Мукачева Андрій Балога заявив, що орендодавці, які під час війни, розв'язаної Росією, завищують ціни на житло, нічим не відрізняються від мародерів. Ті, хто вдаються до недобросовісного заробітку, понесуть відповідальність. Про це Балога написав у Facebook.

«Звертаюся до осіб, які здають в оренду житло та власників готелів Мукачівської громади! Більшість і з вас є добросовісними і розуміють, що в час війни необхідно допомагати людям, які опинилися в біді. Але є такі, що користуючись високим попитом, піднімають ціни в рази, намагаючись заробити надприбутки! То я звертаюся до таких «розумників»! Знайте, ви нічим не відрізняється від мародерів!», – йдеться у його повідомленні.

Балога заявив, що інформацію про недобросовісних орендодавців вже збирають і невдовзі її передадуть до правоохоронних органів, щоб вживали відповідні заходи у відповідності до воєнного стану. Крім того, осіб, які виставляють завищені в рази ціни за житло, будуть публічно висвітлювати.

«Звертаюся також, до людей, які оселилися у нашій громаді, повідомляйте нам, будь ласка, про таких мародерів за номером телефону 03131-3-46-46», – сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру зміни фактичного місця проживання для внутрішньо переміщених осіб, або переселенців. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, під час засідання уряду.

Тобто документи, необхідні для зміни реєстрації місця проживання заявника, отримуватимуться уповноваженим органом без участі самого заявника, шляхом доступу до електронної бази.

Нещодавно стало відомо, скільки грошей виділять на придбання житла для переміщених осіб.

Влітку переселенцям без прописки дозволили отримувати права й реєструвати авто.

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