Переселенцям стане легше змінювати місце прописки

Повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування можна буде подати через «Дію»

Кабінет міністрів спростив процедуру зміни фактичного місця проживання для внутрішньо переміщених осіб, або переселенців. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, під час засідання уряду.

«Кабмін спрощує для ВПО (внутрішньо переміщених осіб – ред.) процедуру зміни фактичного місця проживання, шляхом взяття на облік таких осіб за декларативним принципом (без додаткового подання заяви та інших документів)», – написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Тобто документи, необхідні для зміни реєстрації місця проживання заявника, отримуватимуться уповноваженим органом без участі самого заявника, шляхом доступу до електронної бази.

Зокрема, повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування можна буде подати через «Дію».

Відповідно до порівняльної таблиці, у разі відсутності персональних даних заявника в Єдиній інформаційній базі даних про переселенця, формування повідомлення про зміну місця фактичного проживання буде заблоковано, а інформація про це буде надіслана заявнику.

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