Уряд затвердив порядок збору тіл російських солдатів

Для інформування про знаходження тіл буде створений кол-центр при Нацполіції

Кабінет міністрів затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих російських окупантів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що документ прийняли для недопущення погіршення санітарно-епідемічної ситуації та виникнення небезпечних інфекційних захворювань на території України.

За збір тіл будуть відповідати військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування. До складу відповідних груп повинні бути залучені представники сил територіальної оборони, Нацгвардії, поліції, ДСНС, слідчих органів, а також за згодою представники бюро судово-медичної експертизи, громадських та релігійних об’єднань, громадських організацій, волонтерів та інших.

Групи будуть забезпечені патолого-анатомічними мішками, гігієнічними засобами і обмундируванням та засобами фотофіксації, спеціалізованим транспортом для перевезення тіл або автомобілями з червоним хрестом.

Крім того, до збору за можливості будуть залучати журналістів для фіксування з метою подальшого інформування про наслідки вторгнення РФ.

Для інформування про знаходження тіл буде створений кол-центр при Нацполіції.

Тіла та рештки перевозяться до моргів або інших визначених місць і поміщаються до спеціальних рефрижераторів на залізничній базі або причепів-авторефрижераторів.

Після заповнення моргів тіла транспортуються до єдиного центру, з якого їх доставлять в Росію або на тимчасово окуповані території.

Передача тіл відбувається за участю представників міжнародних організацій лише після остаточного встановлення, впізнання, ідентифікації осіб загиблих, які проводяться не більш як 15 днів.

Невпізнані, невстановлені, неідентифіковані тіла та рештки залишаються на зберіганні у рефрижераторах до моменту встановлення осіб загиблих.

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