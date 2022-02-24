«Ви прийшли на нашу землю»: мешканка Генічеська звернулася до окупанта (відео)

Одна з місцевих жительок намагалася достукатися до свідомості одного з окупантів

Цивільна жінка емоційно дискутувала з військовослужбовцем РФ

Російські окупанти захопили Генічеськ Херсонської області. Місцеве населення зустріло «руський» мир вороже. Одна з місцевих жительок намагалася достукатися до свідомості одного з окупантів.

«Ви прийшли на нашу землю. Покладіть насіння собі в кишені, щоб коли вас вб'ють проросли соняшники», – сказала окупанту жінка.

Терорист РФ вирішив не вступити в дискусії.

Станом на 17:00 24 лютого противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону.

Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.