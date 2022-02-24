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    «Ви прийшли на нашу землю»: мешканка Генічеська звернулася до окупанта (відео)

    Одна з місцевих жительок намагалася достукатися до свідомості одного з окупантів - «Ви прийшли на нашу землю»: мешканка Генічеська звернулася до окупанта (відео)

    Одна з місцевих жительок намагалася достукатися до свідомості одного з окупантів

    фото: скріншот із відео

    Цивільна жінка емоційно дискутувала з військовослужбовцем РФ

    Російські окупанти захопили Генічеськ Херсонської області. Місцеве населення зустріло «руський» мир вороже. Одна з місцевих жительок намагалася достукатися до свідомості одного з окупантів.

    «Ви прийшли на нашу землю. Покладіть насіння собі в кишені, щоб коли вас вб'ють проросли соняшники», – сказала окупанту жінка.

    Терорист РФ вирішив не вступити в дискусії.

    Станом на 17:00 24 лютого противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону.

    Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

    Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.

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    Теги: окупанти ЗСУ жінка населення час
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    «Ви прийшли на нашу землю»: мешканка Генічеська звернулася до окупанта (відео)