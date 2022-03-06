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    Події в Україні

    У Генічеську зібрався кількатисячний мітинг проти окупантів (фото, відео)

    Увесь Генічеськ у синьо-жовтих кольорах - У Генічеську зібрався кількатисячний мітинг проти окупантів (фото, відео)
    Увесь Генічеськ у синьо-жовтих кольорах
    фото: Антон Геращенко/Telegram

    Люди кричали: «Генічеськ – Україна!» та співали гімн

    У Геніченську Херсонської області у неділю, 6 березня, відбувся кількатисячний мітинг. Це найбільший мітинг у Генічеську за останні 30 років, пише «Телебачення Торонто», посилаючись на місцеве видання «Новый Визит».

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    У Генічеську зібрався кількатисячний мітинг проти окупантів (фото, відео)
    У Генічеську зібрався кількатисячний мітинг проти окупантів (фото, відео)
    У Генічеську зібрався кількатисячний мітинг проти окупантів (фото, відео)

    Учасники мітингу пройшлися центром міста і пішли до Генічеської міськради, бо влада не підтримала мітинг: не було ані мера, ані його заступників, лише кілька депутатів.

    Колона рушила до окупантів, які засіли в училищі. Люди кричали: «Фашисти! Генічеськ – Україна!» та співали гімн. В цей час у місті заглушили мобільний зв'язок. Російська військова техніка зайшла в місто Геніченськ ще 24 лютого.

    Раніше у Новій Каховці, що на Херсонщині, містяни зібрались на мітинг проти окупації.

    У Херсоні, куди напередодні змогли вдертися війська РФ, люди 5 березня масово вийшли на мітинг проти окупації.

    Нагадаємо, жителі Мелітополя у суботу, 5 березня, вкотре вийшли на мирний мітинг проти окупації міста російським агресором.

    Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті складна ситуація з продовольством і ліками, але попри все це жителі Мелітополя щодня виходять на мітинги проти агресора.

    Як відомо, загарбники окупували Херсон і намагаються підкорити собі місцевих жителів. Але нічого в них не виходить.

    Херсонці чинять опір. Навіть не дивлячись на вимкнений мобільний зв'язок. У місті поки працює лише Лайф.

    Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні, який тимчасово заблокували російські війська.

    «У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було близько 1000 військових, 20 гелікоптерів, 200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються», – заявив Арестович.

    Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Читайте також: План Путіна на Україну. Що було зашифровано у промові російського диктатора


    Теги: телебачення Торонто мер аеропорт військова техніка Україна Херсон місто визит влада радник час гімн Олексій Арестович
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    У Генічеську зібрався кількатисячний мітинг проти окупантів (фото, відео)