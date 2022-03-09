Набридла «мирна» присутність ворога: херсонці продовжують протести (відео)

Триває 14 день військової агресії росії проти України

Херсон продовжує чинити опір окупантам, які намагаються приборкати місто.

Аби весь світ знав про реальний стан речей, активісти зняли відео і поклали на нього англомовні субтитри, показавши, як люди протестують через прихід ворожих військ.

«Набридла «мирна» присутність ворога на танках» кажуть херсонці.

Автори відео запевняють, що містяни вже перемогли, адже показали всьому світу, що Херсон – це Україна. Крім того, херсонці налаштовані рішуче і це не вони бояться, а ворожі солдати.

Нагадаємо, на Херсонщині депутат Генічеської міськради виявився прихильником російської «гуманітарки» – прокуратура відкрила провадження.

Херсонська обласна прокуратура почала кримінальне провадження стосовно депутата Генічеської міської ради за фактом публічного заклику до агресивної війни (ст. 436 КК України).