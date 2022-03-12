Поки йшла евакуація окупанти рознесли станцію швидкої допомоги у Тростянці

Друга евакуація жителів Тростянецької громади відбулася, хоча й під обстрілами рашистів

Російські орки вкрали три машини швидкої допомоги

У Тростянці Сумської області в суботу, 12 березня, була проведена евакуація населення. За цей час російські окупанти здійснили наліт на станцію швидкої допомоги, повідомляє Тростянец.INFO.

Місто піддавалося обстрілу і влада змушена була поміняти місце збору людей.

Поки люди під обстрілами намагалися покинути Тростянець по «зеленому коридору», російські окупанти здійснили наліт на місцеву станцію швидкої допомоги.

Відомо, що вони вкрали три машини швидкої допомоги:

УАЗ ВМ6169АТ

Темно-зелений Сітроен ВМ1246СО

Фольксваген Крафтер ВМ4565СО

Також були викрадені ноутбуки та телефони, всі медичні препарати для надання екстреної медичної допомоги. Котел для опалення був зруйнований.

Як повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова, евакуація з Охтирки та Тростянця 12 березня відбулася.

«Фактично між колонами ворожої техніки та під обстрілами, які росіяни вели з центру міста по Охтирці, 12 березня 2022 року евакуйовано з Тростянця в напрямок Полтави: 1 великий автобус – 50 дорослих і 33 дітей. 144 легкових автомобілі – 546 осіб. За маршрутом: Тростянець-Недригайлів, два автобуси – 67 дорослих 41 дитина, мікроавтобус – 10 осіб», – написав він.