Мер Сеула залишив передсмертну записку з каяттям



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64-річний Пак Он Сун був знайдений мертвим 9 липня

За день до зникнення Пак Он Суна на нього подала в суд секретарка

Мер столиці Південної Кореї Сеула Пак Он Сун, якого напередодні знайшли мертвим, в своїй передсмертній записці вибачився перед усіма громадянами і своєю сім'єю і попросив кремувати його.

Про це повідомляє агентство Yonhap News.

Джерело в адміністрації Сеула в п'ятницю, 10 липня, передало зміст записки в лікарню Сеульського університету, куди тіло мера перевезли після його виявлення і де влаштували місце для поминання.

Передсмертне послання мера виявили в четвер на столі в його кабінеті в офіційній резиденції.

«Я винен перед усіма. Спасибі всім, хто йшов зі мною разом по життю. Я завжди відчуваю провину перед сім'єю, якій не зміг дати нічого, крім болю. Кремуйте мене і розвійте над могилою батьків. Прощайте всі», - йдеться в записці.

Про зникнення Пак Он Суна повідомила у четвер увечері його донька, додавши, що її батько пішов з дому чотири-п'ять годин тому, «залишивши записку, схожу на заповіт», і вимкнув телефон. Міська адміністрація Сеула також повідомила, що Пак Он Сун в той день скасував весь свій розклад за «неминучими обставинами». Після цього поліція почала масштабний пошук із застосуванням безпілотників і поліцейських собак.

64-річний Пак Он Сун був знайдений мертвим в лісі гори Пукаксан недалеко від своєї офіційної резиденції в центрі Сеула невдовзі після півночі. Поліція заявила, що не було ніяких ознак насильницької смерті, додавши, що планує розслідувати точну причину смерті мера.

Похорон заплановано на понеділок, він триватиме п'ять днів відповідно до спеціального розпорядку для поховання мера.

Телеканал SBS повідомив з посиланням на джерела в поліції, що колишня секретар загиблого мера Сеула Пак Он Суна подала на нього позов за домагання за день до його зникнення. Дівчина надала докази у вигляді переписки з мером і заявила, що крім неї є інші жертви.

Як зазначає агентство Ренхап, співробітники поліції відмовилися коментувати цю справу, в тому числі сам факт того, чи було подано позов. Відповідно до південнокорейського законодавства, справа була автоматично припинено після смерті мера.

Як повідомляв «Главком», про зникнення мера столиці Південної Кореї Пак Он Суна стало відомо в четвер, 9 липня. Останній раз Пак Он Суна бачили в темному одязі і з чорним рюкзаком. Сигнал його телефону фіксувався в районі храму Гільсанса в північному районі столиці Сонбук.