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    У світі

    У Сеулі зник мер міста: з’явились повідомлення про його смерть

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    Мер Сеула Пак Вон Сун зник - У Сеулі зник мер міста: з’явились повідомлення про його смерть
    Мер Сеула Пак Вон Сун зник

    Поліція розочала пошуки мера після того, як його дочка заявила про зникнення

    У Twitter з'явилися повідомлення про смерть зниклого раніше мера Сеула Пак Вон Суна. Про це повідомляють китайський телеканал CGTN і аккаунт Deep News.

    Зазначається, що його виявили мертвим у парку недалеко від університету Сонгюнгван. Причини смерті невідомі.

    Місцеві ЗМІ та адміністрація поки не виступили з коментарями. Поліція спростувала ці повідомлення, поки що пошуки тривають.

    Південнокорейська поліція почала пошуки мера після того, як його дочка заявила про зникнення. Вона повідомила, що її батько пішов з дому близько 17:17 за місцевим часом, залишивши записку, схожу на заповіт, і пропав. Чоловік вимкнув телефон. Дочка мера подала заяву через 4-5 годин після зникнення.

    Міська адміністрація Сеула раніше скасувала одну із зустрічей мера, пояснивши це «неминучими обставинами». Там також розповіли, що Пак Вон Сун не вийшов на роботу через погане самопочуття.

    Південна Корея смерть мер розшук
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