У Сеулі зник мер міста: з’явились повідомлення про його смерть



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Мер Сеула Пак Вон Сун зник

Поліція розочала пошуки мера після того, як його дочка заявила про зникнення

У Twitter з'явилися повідомлення про смерть зниклого раніше мера Сеула Пак Вон Суна. Про це повідомляють китайський телеканал CGTN і аккаунт Deep News.

Зазначається, що його виявили мертвим у парку недалеко від університету Сонгюнгван. Причини смерті невідомі.

Місцеві ЗМІ та адміністрація поки не виступили з коментарями. Поліція спростувала ці повідомлення, поки що пошуки тривають.

Південнокорейська поліція почала пошуки мера після того, як його дочка заявила про зникнення. Вона повідомила, що її батько пішов з дому близько 17:17 за місцевим часом, залишивши записку, схожу на заповіт, і пропав. Чоловік вимкнув телефон. Дочка мера подала заяву через 4-5 годин після зникнення.

Міська адміністрація Сеула раніше скасувала одну із зустрічей мера, пояснивши це «неминучими обставинами». Там також розповіли, що Пак Вон Сун не вийшов на роботу через погане самопочуття.