Мер Сєвєродонецька поновився на посаді учетверте



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Валентин Казаков Фото: lisichansk.com.ua

Луганський окружний адміністративний суд поновив Валентина Казакова на посаді мера міста

Валентин Казаков поновлений на посаді Сєверодонецького міського голови, а Ельвіна Маринич - на посаді секретаря міськради. Про це адвокат Казакова Ігор Слєсарєв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Такі рішення виніс 15.05.2019 року Луганський окружний адміністративний суд. Це вже четверте незаконне звільнення Казакова В.В. Також суд визнав незаконним рішення про обрання В'ячеслава Ткачука секретарем міської ради. Це вже третє судове рішення...», - повідомив Слєсарєв.

Він вимагає від народних депутатів негайно винести на розгляд Верховної Ради проекти постанов народного депутата Сергія Шахова про позачергові вибори депутатів Сєвєродонецької міської ради та міського голови.

Адвокат звернувся до керівництва поліції Луганській області та прокуратури Луганської області з питанням, чи потрібні правоохоронним органам додаткові докази, щоб притягти до кримінальної відповідальності депутатів міської ради.