У Харкові міська влада відповіла на петицію з демонтажу волонтерського намету «Все для перемоги»



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Відповідь на петицію підписав мер Харкова Геннадій Кернес

Міська влада готує рішення про знесення волонтерського намету

У Харкові на сайті міської ради з'явилася відповідь на петицію про знесення волонтерського намету «Все для перемоги» у центрі міста на площі Свободи. Про це повідомляє місцеве видання «Накипело».

Зазначається, що департамент територіального контролю Харківської міськради направив запити до відповідних уповноважених органів для підтвердження законності розміщення палатки на площі Свободи в Харкові.

«За інформацією департаменту наявність намета на площі обмежує видимість для пішоходів і заважає дорожньому руху через те, що поруч знаходиться нерегульований пішохідний перехід», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у відповіді вказується, що міськрада не виділяла землю під розміщення палатки. «Після отримання відповідей на запити департамент підготує проект рішення виконкому про знесення намету», - зазначається на сайті міськради.

Відповідь на петицію підписав мер Харкова Геннадій Кернес.

Як повідомлялося, у Харкові розпорядилися знести волонтерський пункт «Все для перемоги». У документі за підписом начальника інспекції з паркування Гаркушина вимагається «добровільно у триденний строк» прибрати «самовільно встановлений намет».

Нагадаємо, 12 травня на площі Свободи у центрі міста зібралися півтисячі людей на захист намету «Все для перемоги!», вимагаючи від міської влади захисту цієї локації, що вже п’ять років демонструє містянам матеріали про події на сході України.

13 травня активісти громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» вдруге за день відстояли намет волонтерів у Харкові «Все для перемоги», що на площі Свободи у центрі міста, від комунальників, які з технікою прибули проводити «ремонт».