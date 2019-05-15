Мер Вінниці прокоментував спробу захоплення колишнього заводу: «безпридєла» в нашому місті не буде



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14 травня під час зустрічі з представниками профспілкових організацій освітян міста, вінницький міський голова Сергій Моргунов прокоментував резонансні події, які мали місце на території колишнього консервного заводу, по вулиці Дубовецькій.

13 травня, ввечері, сотні молодиків у силовий спосіб проникли на підприємство, грубо порушували громадський порядок, кидали каміння, застосовували піротехніку,димові шашки. У відповідь на вимогу поліції припинити протиправні дії вчинили опір. Після штурму правоохоронцям вдалося затримати 54 осіб.

Мер подякував поліції та повідомив, що говорив на дану тему з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Той наголосив, що рейдерські захоплення підприємств не припустимі при будь-яких обставинах.

«Позиція Вінницької міської ради – реагувати без будь-якої політичної заангажованості. Правоохоронні органи повинні самі розбиратися в причинах і наслідках.Але ніхто нікому в нашому місті не дозволяв здійснювати силові рейдерські захоплення будь-яких підприємств або закладів. І позиція міста Вінниці, Вінницького міського голови, Вінницької міської ради: ніхто немає права приїхати з будь-якого міста і тут «наводити нам лад». Ми самі тут розберемося що до чого. Все треба вирішувати юридичним шляхом. Є суди, є відповідні процедури – це є цивілізований шлях, і тільки так треба вирішувати будь-які спірні питання.

Я хочу подякувати поліції, що вона вчасно і достатньо ефективно відреагувала на це і, знову ж таки, показала, що «безпридєла», вибачте, в нашому місті не буде. Тут буде порядок, але цей порядок залежить не тільки від влади, а й від нас усіх, в тому числі, від виховання молодого покоління. Тому що вчора там були фактично діти. З тих 50 людей, я думаю, мінімум половина – підлітки, яким по 17-18 років», - сказав Сергій Моргунов.

За його словами, вчора Володимир Борисович зв’язувався з начальником ГУ НП Вінниччини.

«До речі, вчора мені подзвонив Володимир Борисович – у нього така ж позиція. І він так само зв’язався з начальником обласної поліції Педосом Юрієм Володимировичем і точно таку висловив свою позицію. І в принципі, вже пора наводити порядок не тільки у Вінниці, а й у всій державі в цій частині. А якби, не дай Боже, люди постраждали? Камінцями там кидали… добре, що хоч не застосовували ніякої зброї. По Вінницькій області такі випадки теж були, і поліція тоді досить гарно та добре спрацювала для забезпечення публічного порядку та законності. Я думаю, що ми всі повинні подякувати ефективній роботі поліції в цьому напрямку. Думаю, що і від нас з вами залежить, наскільки ми усі разом будемо берегти наше місто, і наскільки воно буде спокійним, охайним, комфортним знову ж таки для нас і для гостей нашого міста», - сказав Сергій Моргунов.

Нагадаємо, що під час спроби рейдерського захоплення консервного заводу у Вінниці затримали 54 порушників. Для цього залучали бійців КОРДу, батальйону «Вінниця», роти поліції особливого призначення та ТОРу. Події відбувалися на вулиці Дубовецькій.

Джерело: vinnitsa.info