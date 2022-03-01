МВС: українців не відключатимуть від мобільного зв’язку

При цьому у МВС визнали: від аварій, дій диверсантів чи пошкодження обладнання ворожим вогнем, ніхто не застрахований.

Держспецзв’язок на постійному контакті з українськими операторами та слідкує за тим, щоб українці могли отримати доступ до дзвінків та інтернету

Міністерство внутрішніх справ запевнило, що планових відключень українців від мобільного зв’язку, не буде. Про це інформує фейсбук-сторінка міністерства.

У цьому контексті Держспецзв’язок на постійному контакті з українськими операторами мобільного зв’язку та слідкує за тим, щоб українці могли отримати доступ до дзвінків та інтернету. Однак від аварій, дій диверсантів чи пошкодження обладнання ворожим вогнем ніхто не застрахований.

Крім цього, МВС повідомило, що ворожі війська можуть відключити український зв’язок на захоплених територіях, відключивши або зруйнувавши базові станції.

«Щоб транслювати на українську територію свій сигнал, їм потрібен достатньо сильний передавач, завдяки якому можна забезпечити покриття сигналом на кількадесят кілометрів. Однак те, що такими чином може бути замінено сигнал українських операторів на всій території – неправда! Якщо ваш телефон «захоче» приєднатися до цієї мережі – ви одразу отримаєте повідомлення про роумінг», – пояснили у відомстві.

Як повідомляв «Главком», мобільний оператор «Київстар» заблокував усі SMS-повідомлення із Росії та Білорусі на номера своїх абонентів. Про це зазначено у повідомленні компанії.

«Останніми днями до абонентів почала надходити велика кількість спам-повідомлень з недостовірною інформацією. Тому інформуємо вас, що ми заблокували всі SMS-повідомлення із Росії та Білорусі на номери «Київстар». Це наш черговий рішучий крок для боротьби з дезінформацією», – йдеться у повідомленні.