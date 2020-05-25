Метро Дніпра відновило роботу
Запуск підземки відбувся о 15:00
У Дніпрі відновили роботу місцевого метрополітену. Метро було закрите для пасажирів із 17 травня.
Про це у Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
За його словами, запуск метро відбувся о 15:00.
«Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецквитки вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим та соціальна дистанція», - повідомив Філатов.
Як повідомлялось, 25 травня столичний метрополітен відновив свою роботу після закриття у зв'язку з карантином через поширення Covid-19.
Нагадаємо, у столичному метро нанесли розмітку для пасажирів.
До слова, вірусолог висловилася щодо запуску метро в Україні.
Крім того, відновило свою роботу і метро Харкова.
зазначимо, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків Covid-19. За добу - 259 нових випадків. За добу захворіли 16 дітей та 43 медпрацівники, зафіксовано 6 летальних випадків, одужали 126 осіб.