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    Події в Україні

    Метро Дніпра відновило роботу

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    Метро було закрите для пасажирів із 17 травня - Метро Дніпра відновило роботу
    Метро було закрите для пасажирів із 17 травня

    Запуск підземки відбувся о 15:00

    У Дніпрі відновили роботу місцевого метрополітену. Метро було закрите для пасажирів із 17 травня.

    Про це у Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

    За його словами, запуск метро відбувся о 15:00.

    «Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецквитки вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим та соціальна дистанція», - повідомив Філатов.

    Як повідомлялось, 25 травня столичний метрополітен відновив свою роботу після закриття у зв'язку з карантином через поширення Covid-19.

    Нагадаємо, у столичному метро нанесли розмітку для пасажирів.

    До слова, вірусолог висловилася щодо запуску метро в Україні.

    Крім того, відновило свою роботу і метро Харкова.

    зазначимо, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків Covid-19. За добу - 259 нових випадків. За добу захворіли 16 дітей та 43 медпрацівники, зафіксовано 6 летальних випадків, одужали 126 осіб.

    громадський транспорт метро Борис Філатов Дніпро мер транспорт
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