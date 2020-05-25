Метро Дніпра відновило роботу



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Метро було закрите для пасажирів із 17 травня

Запуск підземки відбувся о 15:00

У Дніпрі відновили роботу місцевого метрополітену. Метро було закрите для пасажирів із 17 травня.

Про це у Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, запуск метро відбувся о 15:00.

«Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецквитки вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим та соціальна дистанція», - повідомив Філатов.

Як повідомлялось, 25 травня столичний метрополітен відновив свою роботу після закриття у зв'язку з карантином через поширення Covid-19.

Нагадаємо, у столичному метро нанесли розмітку для пасажирів.

До слова, вірусолог висловилася щодо запуску метро в Україні.

Крім того, відновило свою роботу і метро Харкова.

зазначимо, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків Covid-19. За добу - 259 нових випадків. За добу захворіли 16 дітей та 43 медпрацівники, зафіксовано 6 летальних випадків, одужали 126 осіб.