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    Меркель не бачить причин для зняття санкцій проти Росії

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    Канцлер ФРН Ангела Меркель - Меркель не бачить причин для зняття санкцій проти Росії
    Канцлер ФРН Ангела Меркель

    «Ми досягли прогресу, але все-таки потрібно ще багато кроків», - заявила Меркель

    Попри певні кроки в напрямку розв’язання конфлікту на Донбасі, канцлер ФРН Ангела Меркель не вважає їх достатніми для зняття санкцій проти Росії.

    Про це вона заявила на пресконференції після зустрічі в Берліні з прем'єрміністром Нідерландів Марком Рютте, повідомляє «Укрінформ».

    «Так, ми досягли прогресу, але все-таки потрібно ще багато кроків. Тому те, що можна сказати зараз, це не те, що ми вже можемо зняти санкції», - заявила Меркель.

    Утім, за її словами, є передумови для проведення врешті решт зустрічі в «нормандському форматі» на рівні глав держав і урядів. Дату саміту вона не назвала, «її треба знайти», але підтвердила, що зустріч планується в Парижі.

    Саміт стане першим за три роки. Проведення зустрічі стало можливим після узгодження «формули Штайнмаєра».

    Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт «нормандської четвірки».

    Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

    2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

    Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

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