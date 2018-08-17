Меркель не очікує конкретних результатів від переговорів з Путіним



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Ангела Меркель і Володимир Путін

Напередодні Порошенко попросив Меркель обговорити з Путіним звільнення Сенцова

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не очікує конкретних результатів від майбутньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми прагнемо хороших відносин з Росією, і моя зустріч із Путіним є частиною цих прагнень. Це робоча зустріч, від якої не очікується жодних конкретних результатів. Однак кількість проблем, які турбують нас — від України та Сирії до питань економічної співпраці — така велика, що цілком виправдано перебувати у постійному діалозі», — зазначила Меркель.

Вона додала, що на зустрічі розглянуть суперечності та питання, щодо яких можна поглибити та покращити двосторонню та міжнародну співпрацю.

Нагадаємо, уряд Німеччини раніше оголосив, що на 18 серпня заплановано візит до Німеччини президента РФ Володимира Путіна, під час якого він зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель.

Порошенко попросив Меркель обговорити з Путіним звільнення Сенцова.

Востаннє Путін та Меркель зустрічались у травні цього року: на спільній зустрічі лідери обговорили транзит газу через Україну після запуску «Північного потоку-2».