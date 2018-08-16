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    Порошенко обговорив з Меркель її майбутню зустріч з Путіним

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    <span>Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель</span> - Порошенко обговорив з Меркель її майбутню зустріч з Путіним
    Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

    Сторони обговорили ситуацію на Донбасі та звільнення українських політв'язнів

    Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Як повідомляє прес-служба глави української держави, співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі канцлера ФРН і президента Росії Володимира Путіна.

    Також сторони обговорили ситуацію на Донбасі і подальші зусилля, в тому числі, миротворчі, для забезпечення прогресу в мирному врегулюванні.

    Особливу увагу Порошенко приділив питанню звільнення українських заручників і політичних в'язнів, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії, зокрема необхідності негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова.

    Співрозмовники також обговорили виклики безпеки, пов'язані з будівництвом «Північного потоку-2». Співрозмовники узгодили графік подальших контактів у рамках подальшого розвитку двостороннього діалогу.

    Нещодавно в Берліні відбулася зустріч Меркель з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, на якій обговорювалося, в тому числі, питання України.

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