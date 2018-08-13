Путін зустрінеться з Меркель



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На зустрічі будуть обговорюватися «поточні питання зовнішньої політики», в тому числі ситуація на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін 18 серпня прибуде з візитом до Німеччини.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, пише Die Welt.

Зазначається, що канцлер Німеччини Анґела Меркель прийме Путіна в резиденції в замку Мезенберг.

За словами Зайберта, на зустрічі будуть обговорюватися «поточні питання зовнішньої політики». Зокрема, уточнив він, Меркель і Путін говоритимуть про врегулювання конфлікту у Сирії, ситуацію на сході України та питання енергетики.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про готовність Росії «зустрічатися з представниками навіть тих країн, які проводять недружню політику, в тому числі - США».

Лавров 10 серпня провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео, у якій висловив неприйняття нових американських санкцій стосовно Росії.

Джерело: Європейська правда