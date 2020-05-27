Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії



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Ангела Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії

Санкції зберігатимуться, поки не буде прогресу в мінському процесі, зазначила Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що політику санкцій щодо Російської Федерації необхідно зберегти. При цьому вона додала, що діалогу між Євросоюзом та Москвою необхідно надати нові імпульси.

Про це Меркель заявила на формі, організованому Фондом Конрада Аденауера.

«Цей канон правил і цінностей Росія неодноразово порушувала, Росія в нашому безпосередньому сусідстві створила ряд невирішених конфліктів, анексувала в порушення міжнародного права український півострів Крим. Вона підтримує маріонеткові режими на частинах східної України і втручається в західні демократії гібридними інструментом», - заявила Меркель.

За її словами, порушення фундаментальних правил міжнародного права необхідно називати своїми іменами. Тому політика санкцій буде зберігатися, поки не буде прогресу у вирішенні питання конфлікту на Донбасі.

«Якщо не буде прогресу в мінському процесі, то нам потрібно буде дотримуватися санкцій. З іншого боку, головування в ЄС дає нам можливість надати нові імпульси відносинам», - наголосила вона.

Зазначимо, що у середу, 13 травня, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що продовжить зусилля по поліпшенню відносин з Росією, попри крадіжку інформації з її комп'ютера російськими хакерами.

Як повідомлялось, п’ять років тому хакер під псевдонімом Scaramouche проник на комп'ютер Меркель, який знаходиться в її офісі в Бундестазі. Відомо, що зловмисники отримали доступ щонайменше до 16 гігабайтів інформації. За даними слідства, за кібератакою стоїть російська військова розвідка. У Москві заперечують причетність до інциденту.

Раніше повідомлялося, що Німеччина підозрює хакера з РФ у зламі мережі парламенту і видала ордер на його арешт. Підозрюваним є 29-річний Дмитро Бадін, якого також розшукують США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео пообіцяв міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі продовжити санкції проти Росії.