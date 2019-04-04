Мером Чикаго вперше стала афроамериканка



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Лайтфут - перша відкрита лесбійка на посту мера

Раніше Лайтфут працювала керівником відділу внутрішніх розслідувань чиказької поліції

Мером Чикаго, за результатами голосування, яке пройшло у вівторок, стала 56-річна афроамериканка Лорі Лайтфут. Її підтримали 74% жителів цього третього за величиною міста США.

Серед головних передвиборних обіцянок Лайтфут - боротьба з корупцією і вибудовування діалогу між поліцією і жителями міста.

Раніше Лайтфут працювала керівником відділу внутрішніх розслідувань чиказької поліції.

В другому турі виборів вона зуміла здобути перемогу над членом міської ради, іншою афроамериканкою Тоні Преквінкл. «Я може і засмучена, але зовсім не розчарована», - заявила Преквінкл.

Лайтфут - перша відкрита лесбійка на посту мера. Після перемоги вона заявила: «Перед нами свідчення відродження нашого міста. Міста, де не має значення, якого кольору ваша шкіра або який у вас зріст. Міста, де не важливо, кого ви любите, головне, що ви любите».

На зустрічі з прихильниками поруч з Лайтфут були донька Вівіан та партнерка Емі Ешльман.





Нагадаємо, сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який заявив про намір в 2020 році балотуватися на посаду президента США, повідомив про те, що його кампанія вже зібрала 18,2 млн доларів пожертвувань. Таку суму вдалося зібрати за 41 день.

Джерело: ru.euronews.com