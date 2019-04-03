Кандидат у президенти США Берні Сандерс зібрав вже $18 млн пожертвувань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кампанію 2016 року Берні Сандерс проводив в основному за рахунок пожертвувань від звичайних громадян

До 900 тисяч людей надіслали свої пожертвування на рахунок кампанії Сандерса

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який заявив про намір в 2020 році балотуватися на посаду президента США, повідомив про те, що його кампанія вже зібрала 18,2 млн доларів пожертвувань. Таку суму вдалося зібрати за 41 день.

Про це пише російська служба Голосу Америки.

До 900 тисяч людей надіслали свої пожертвування на рахунок кампанії Сандерса. Середня сума переказу складає 20 доларів.

Загалом же на сьогодні штаб сенатора від штату Вермонт має на рахунках 28 млн доларів.

Кампанію 2016 року Берні Сандерс проводив в основному за рахунок пожертвувань від звичайних громадян. Оглядачі очікують, що під час наступної президентської кампанії сенатор від штату Вермонт буде лідирувати за кількістю пожертвувань.

Нагадаємо, сенатор Берні Сандерс наголосив, що планує жорстко опонувати чинному президенту-республіканцю Дональду Трампу.