Жодної доблесті: окупанти продовжують грабувати магазини (відео)

Вороги не можуть принести нічого хорошого на нашу землю

Російська армія взагалі немає жодних моральних принципів

Очманіла ватага окупантів вдирається до продуктових магазинів, аби розжитися хоча б якимись продуктами.

Камера відеоспостереження зафіксувала, як військові-мародери спустошують полиці магазину:

Але не тільки продуктові магазини потрапили в поле зору російських окупантів, вони так само намагаються грабувати банківські установи. В одному з банків Херсонщини, окупанти винесли сейф:

Нагадаємо, очевидці по всій Україні знімають на відео чергові злочини російських військ.

Окупанти пограбували магазини у Мелітополі. «Падло, пакети набрали», − коментує автор відео. «Криси», − додає жіночий голос, коментуючи момент, як окупанти з пакетами награбованого швидко тікають з місця злочину.