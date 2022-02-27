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    Жодної доблесті: окупанти продовжують грабувати магазини (відео)

    Вороги не можуть принести нічого хорошого на нашу землю - Жодної доблесті: окупанти продовжують грабувати магазини (відео)
    Вороги не можуть принести нічого хорошого на нашу землю
    скріншот з відео

    Російська армія взагалі немає жодних моральних принципів

    Очманіла ватага окупантів вдирається до продуктових магазинів, аби розжитися хоча б якимись продуктами.

    Камера відеоспостереження зафіксувала, як військові-мародери спустошують полиці магазину:

    Але не тільки продуктові магазини потрапили в поле зору російських окупантів, вони так само намагаються грабувати банківські установи. В одному з банків Херсонщини, окупанти винесли сейф:

    Нагадаємо, очевидці по всій Україні знімають на відео чергові злочини російських військ.

    Окупанти пограбували магазини у Мелітополі. «Падло, пакети набрали», − коментує автор відео. «Криси», − додає жіночий голос, коментуючи момент, як окупанти з пакетами награбованого швидко тікають з місця злочину.

    Теги: окупанти війна продукти Херсонщина
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    Жодної доблесті: окупанти продовжують грабувати магазини (відео)