США нададуть $54 млн додаткової гуманітарної допомоги Україні

Америка закликала міжнародну спільноту відповідати на потреби українців, які шукають захисту від російської агресії

Сполучені Штати Америки ухвалили рішенння про надання майже $54 млн додаткової гуманітарної допомоги народу України. Про це йдеться у повідомленні Державного секретаря Ентоні Блінкена, розміщеному на сайті зовнішньополітичного відомства.

З них майже $54 млн виділяє Державний департамент. Ще $58 млн – Американське Агентство з міжнародного розвитку.

«Ця допомога дає можливість міжнародним гуманітарним організаціям надалі підтримувати народ України у тісній співпраці з урядом України та європейськими союзниками і партнерами, та реагувати швидко. Це включає надання харчів, безпечної питної води, притулку, негайної медичної допомоги, утеплення та захисту. Наше фінансування також надасть допомогу гуманітарним організаціям у підтримці контакту між членами родин, які були розлучені внаслідок конфлікту...», – йдеться у заяві Блінкена.

США також закликали міжнародну спільноту відповідати на потреби українців, які шукають захисту у спосіб, відповідний до «принципів не вигнання та наших спільних зобов’язань у рамках міжнародного права».

У своїй заяві Блінкена також закликав інші країни «щедро задовольнити» нагальні гуманітарні потреби в Україні та регіоні.

Напередодні президент США Джо Байден ухвалив рішення про негайне виділення Україні $600 млн термінової військової допомоги. З цих коштів – $250 млн – на загальну допомогу і $350 млн – на військову. Також Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення $6,4 млрд на підтримку України з них $3,5 млрд. – на оборону.

Як повідомляв «Главком», за дві доби 25-26 лютого клієнти ПриватБанку перерахували на спецрахунки Нацбанку на допомогу Збройним силам України понад 1,1 млрд грн. В цілому, українці здійснили 560 тисяч платежів на 375 млн грн з карток єПідтримка та 900 тисяч платежів на 785 млн грн – з особистих карток.