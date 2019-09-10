Мешканцям обваленого будинку у Дрогобичі заборонили заходити по речі у їхні вцілілі квартири



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У Дрогобичі внаслідок обвалу в будинку на вул. Грушевського загинули восьмеро людей Фото: ДСНС

Двері у вцілілі під’їзди зачинені. Цілодобово тут чергують поліцейські

У Дрогобичі мешканці будинку, під'їзд якого обвалився 28 серпня, скаржаться, що не можуть забрати речі зі своїх квартир. Адже, згідно з рішенням Дрогобицького суду від 2 вересня, будинок на вулиці Грушевського, 101, арештований.

Місцева влада, поліція, прокуратура, обласні посадовці не беруть на себе відповідальність, щоб зробити доступ людям до помешкань, повідомляє 10 вересня Радіо Свобода.

Днями будинок міська рада обгородила парканом. Комунальники розчистили завали, але далі продовжують роботи, є велика ймовірність, що впаде дах. Двері у вцілілі під’їзди зачинені. Цілодобово тут чергують поліцейські.

Анна Кирилюк, яка очолила громадську організацію співвласників квартир, розповіла, що не потрапила у квартиру, де мешкав її син. «Будинок просів після обвалу. Нам заборонено підніматись. Хто що міг одразу після трагедії винести, то забрав речі. У квартирах все залишилось, навіть дехто документи не забрав», – розповідає Кирилюк.

На сьогодні міська рада не має висновку експертів щодо стану будинку. Тому невідомо, що буде з ним надалі. Потерпілими внаслідок обвалу будинку визнані лише ті люди, які втратили рідних чи отримали травми, а решта мешканців – ні.

Спершу говорилося про те, що експертиза будинку буде готова через 10 днів. Тепер називають іншу дату – 15 жовтня.

В експертну групу входять, зокрема, фахівці «Західного експертно-технічного центру держпраці», університету «Львівська політехніка». Однак вони не коментують попередні результати обстеження будинку. Як повідомив один із експертів, на вимогу прокуратури вони підписали документ про нерозголошення інформації.

Нагадаємо, вночі 28 серпня у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина). З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Серед загиблих опинилася ціла родина: 5-річний хлопчик, його 21-річна сестра та їхня бабуся.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області обрав запобіжний захід двом підозрюваним у службовій недбалості працівникам комунального підприємства у Дрогобичі у справі обвалу житлового будинку.