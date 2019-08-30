У Дрогобичі сьогодні поховають цілу родину, яка загинула під завалами будинку



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5-річний хлопчик, його 21-річна сестра та їхня бабуся загинули в момент обвалу

У Дрогобичі Львівської області ховають загиблих унаслідок обвалу будинку, який стався у ніч на 28 серпня.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

«Сьогодні у Дрогобичі ховають загиблих унаслідок обвалу будинку. Ми щиро співчуваємо рідним загиблих», - йдеться у повідомленні.

Серед них ціла родина: 5-річний хлопчик, його сестра, якій було лише 21, та їхня бабуся. Ще семеро травмованих досі у лікарнях.

Версій обвалу кілька: витік газу, перепланування та поганий стан будинку. Ймовірно, вже сьогодні суд обиратиме запобіжний захід - двом затриманим працівникам ЖЕКУ. Це головний інженер та відповідальний за ремонт житлового фонду. Їм інкримінують службову недбалість. Мешканців уцілілих під'їздів почергово пускають у квартири забрати найнеобхідніше.

Водночас у МВС подякували рятувальникам, які цілодобово працювали там.

«Вони вручну розбирали завали, коли була надія знайти живих людей. Дякуємо! Український народ знає, що ви прийдете на допомогу у найскрутніші часи», - уточнюється у повідомленні.

Напередодні у Дрогобичі поліцейські затримали двох працівниківкомунального підприємства в рамках розслідування справи про обвал житлового будинку, внаслідок чого загинуло вісім осіб.

Зазначається, що за фактом обвалу частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101, у місті Дрогобич відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статтей, – від п'яти до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 серпня о 2.46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина). З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

У Дрогобичі було оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу в будинку на вул. Грушевського.