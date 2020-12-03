Металургійний холдинг Ахметова оголосив фінансові результати за 9 місяців 2020 року

У «Метінвест» запевнили, що зниження інвестицій було заплановане

Metinvest B.V., материнська компанія гірничо-металургійної групи «Метінвест», в січні-вересні 2020 року знизила капітальні інвестиції на 40% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до $460 млн.

Згідно з оприлюдненими в четвер попередніми фінансовими результатами за дев'ять місяців року, зниження інвестицій було заплановано.

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«Відповідно до пріоритетів програми капінвестицій групи на 2020 рік з проведення виключно найважливіших заходів із підтримки основних засобів і завершення поточних стратегічних інвестпроєктів, інвестиції у технічне обслуговування і ремонти скоротилися на 39%, в той час як інвестиції у стратегічні проекти були знижені на 43% , що довело їх частку в загальному обсязі капінвестицій до 67% і 33% відповідно за січень-вересень 2020 роки (65% і 35% за дев'ять місяців 2019 року)», - констатується у звіті.

При цьому наголошується, що «Метінвест» просунувся по наступних ключових стратегічних проектах: модернізація стану 1700 на ММК ім.Ілліча (випробування обладнання тривають; нова моталка встановлена і виробництво перших рулонів здійснено в листопаді 2020 року); будівництво повітророздільної установки на ММК; модернізація збагачувального обладнання на Центральному ГЗК (завершена в березні 2020 року); будівництво циклічно-потокової технології (ЦПТ) на Північному ГЗК (друга черга для транспортування гірської породи) і Інгулецькому ГЗК (тракт «Східний»); і завершення першого етапу модернізації обпалювальної машини ОК-306 на ПівнГЗК.

«Особливий пріоритет у 2020 році віддано екологічній повістці, в якій основний поточний проєкт - реконструкція аглофабрики на ММК, завершення якого очікується в наступному році. Багато інших ініціатив також просунулися в цьому році, в тому числі реконструкція газоочисних споруд ливарного двору і бункерної естакади доменних печей №3 на ММК (завершена в березні 2020 року) і конвертерів №1 і №2 на МК «Азовсталь» (розробляється базова і детальна інженерно-технічна документація)», - уточнюється в документі.

«Метінвест» є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка: від видобутку залізорудної сировини і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група СКМ Рината Ахметова (71,25%) і «Смарт-холдинг» (23,75%), які спільно керують компанією.

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керуюча компанія групи «Метінвест».