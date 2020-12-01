Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про «інвестиційних нянь»

У другому читанні законопроєкт підтримали лише 40 депутатів

Верховна Рада направила на доопрацювання законопроєкт №3760 про «інвестиційних нянь», що ініціював президент Володимир Зеленський.

У другому читанні законопроєкт підтримали лише 40 депутатів, а за доопрацювання проголосували 245 нардепів.

Закон передбачає підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 млн євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Вони отримають прямий договір з урядом.

«Це дає гарантію кожному конкретному проекту інвестора, що вони мають не тільки податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу і гарантію стабільності», - раніше запевняли в Офісі президента.

Також інвестори отримають інвестиційного менеджера, який буде супроводжувати їх від початку проекту до його закінчення. Отримають вони і до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

Дані інструменти будуть доступні і для українських, і для іноземних інвесторів.

Нагадаємо, 21 липня Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №3760 про «інвестиційних нянь», автором якого є президент Володимир Зеленський.