Метеорологи очікують на Закарпатті різкі коливання температур і паводок

1-3 лютого очікується підвищення рівнів води у річках Закарпаття

Протягом 1-4 лютого на Закарпатті очікують різкі коливання температури з +4° до –6° та можливий паводок внаслідок сніготанення та випадіння сильних опадів. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології. «Останні три доби за рахунок надходження теплої повітряної маси з Середземномор’я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Паводок на Закарпатті

1-3 лютого очікується підвищення рівнів води у річках Закарпаття

Протягом 1-4 лютого на Закарпатті очікують різкі коливання температури з +4° до –6° та можливий паводок внаслідок сніготанення та випадіння сильних опадів. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.

«Останні три доби за рахунок надходження теплої повітряної маси з Середземномор’я на Закарпатті зберігалась тепла погода з невеликими опадами. Однак з 1 по 4 лютого погода в області визначатиметься циклонічними процесами та проходженням фронтальних розділів. 1-2 лютого очікуються дощі, 3 лютого — переважно сильні дощі, на високогір’ї мокрий сніг та сніг, ввечері 3 та вночі 4 лютого — з переходом по області в мокрий сніг та сніг, місцями хуртовини. Мінімальні температури за цей період становитимуть 0-5° тепла, вночі 4 лютого відбудеться зниження температури повітря до 1-6° морозу. На високогір’ї формуватимуться складні відкладення, місцями ожеледь, на дорогах більшої частини області утворюватиметься ожеледиця», — повідомляють у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології.

Протягом 1-3 лютого внаслідок сніготанення та випадіння сильних опадів у вигляді дощу очікується підвищення рівнів води у річках Закарпаття. Найбільш інтенсивний розвиток паводкової ситуації можливий на річках західної та центральної частини області. Внаслідок перезволоження ґрунту в окремих місцях можливі зсуви ґрунту.